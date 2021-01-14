فنادق الغردقة تستقبل سائحين من بولندا وأوكرانيا (صور)

استقبلت فنادق الغردقة، اليوم الخميس، عددًا من السائحين الأجانب من دولتي بولندا وأوكرانيا لقضاء فصل الشتاء، وذلك تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة لحد الجليد وبرودة الجو في عدد من الدول الأوروبية.

وشهدت فنادق الغردقة انتعاشًا في نسبة الحجوزات، في ظل استقرار الأحوال الجوية وتوافد عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا وبولندا، وذلك هربًا من برودة الجو والجليد في عدد من الدول الأوروبية، وبحثًا عن جو دافئ وصحي، وكذلك تزامنًا مع إجازة نصف العام الدراسي للمصريين.

وكشف عماد طه، مدير عام أحد الفنادق السياحية بالغردقة، أن لجان مشكّلة من وزارتي الصحة والسياحة قامت بأعمال التفتيش الدوري والمفاجئ على جودة الخدمات المقدمة بالفنادق، للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتحقيق في أي شكاوى من جانب النزلاء.

وأشار «طه» إلى انخفاض أسعار الحجوزات بالفنادق إلى 50٪، تزامنًا مع انطلاق مبادرة «شتي في مصر».

من جانبه، قال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى تصريح لـ«الوطن»، أن فرق من الطب الوقائي والحجر الصحي تجري الكشف الطبى على السائحين الأجانب بمجرد وصولهم إلى مطار الغردقة، وذلك في مكان مخصص بصالات الوصول للتأكد من خلوهم من أى اصابات بكورونا، وذلك للسائحين الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ72 ساعة.

يُذكر أن موقع «CNN Travel» نشر تقريرًا مصورًا استعرض فيه قائمة بالمقاصد السياحية التي رشحها للسائحين لزيارتها خلال العام الجديد، وبلغ عددها 21 مقصدًا من بينها مصر، والتي جاءت في المرتبة الخامسة عالميًا، ما يؤكد الثقة والتميز الذي يحظى بهما المقصد المصري.