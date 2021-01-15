المحكمة تعاقب متهما بالمؤبد في حدائق القبة: قتل صديقه وسرق متعلقاته

«الصداقة لا تغيب مثلما تغيب الشّمس، والصداقة لا تذوب مثلما يذوب الثّلج»، مقولة غير صالحة لأي زمان و مكان، فقد برهن على عدم صحتها بشكل مطلق جريمة ضربت بكل معاني الصداقة والأخوة عرض الحائط، عندما أقدم المتهم «م. ن»، صاحب الـ30 عاما، بإزهاق روح صديقه المجني عليه، و يدعى «ا. ح»، عمدا دون سبق إصرار أو ترصد، بغرض سرقته والانتفاع بأي ممتلكات لدى رفيقه، دون الالتفات إلى الثقة والأمانة التي منحها الضحية للجاني.

وبحسب تحقيقات النيابة، فإن أحداث الواقعة تعود إلى مقابلة المتهم للمجني عليه، في منزل الأخير الكائن بإحدى شوارع منطقة حدائق القبة بالقاهرة، كما اعتادوا دائما لتقضية ساعات من المرح والسهر سويا، إلاَ أن تلك المرة اختلفت عن سابقتها.

تشير التحقيقات إلى أنّ الجاني استغل وجوده وصديقه بمفردهما في الشقة، واعتدى عليه حتى سقط على الأرض، قبل أن يشل حركته عن طريقه الجلوس فوقه، وإمساكه بكلتا يديه من عنقه، وإحكام قبضته جيدا، ولم يكتف بذلك، واستعان بقطعة قماش ربطها بإحكام حول رقبة الضحية وضغط عليها بقوة قاصدا قتله، ليلفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة، ويصبح جثة هامدة دون حراك.

وكانت تحريات المباحث قد تمكنت من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأشارت التحقيقات إلى أنّ المتهم عقب تأكده من وفاة صديقه شرع في تفتيش محل سكنه، لكنه لم يعثر على أي أموال أو متعلقات لسرقتها، فاستولى على هاتفين محمولين ولاذ بالفرار.

وأصدرت النيابة قرارا بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي أسدلت الستار على القضية بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بقتل صديقة من أجل السرقة.