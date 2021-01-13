شاهدته يعاشر زوجة صديقه.. شاب يقتل والدته خنقًا خشية الفضيحة

«كنت خايف منها أحسن تفضحني، عشان هددتني وقالت أنا قولت لك كتير أبعد عن الست دي وأنت مش بتسمع الكلام أنا هتصرف معاك»، كانت تلك الكلمات هي ملخص اعتراف شاب بـ قتل والدته داخل منزله في عابدين خنقًا إنتقامًا منها بعد أن اكتشفت علاقتة غير الشرعية مع زوجة صديقه.

وتحدث الشاب خلال تحقيقات النيابة والتي نسبت إليه تهمة القتل العمد وقررت حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإنتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها لبيان أسباب وفاتها، وبين تقرير الصفة التشريحية المبدئي أن الوفاة سببها الخنق أثناء النوم.

المتهم: أمي شافتني مع زوجة صاحبي

وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة: «أمي قالت ليا 3 مرات ابعد عن الست اللي انت ماشي معاها دي عشان حرام اللي انت بتعمله ده، بس بصراحة مكنتش قادر أسمع كلامها، بس هي اتعصبت كتير لما شافتني آخر مرة مع عشيقتي في البيت، فهددتني وقالت أنت لازم تتربى وأنا هتصرف معاك بجد والموضوع ده لازم يخلص».

وأوضح الشاب بأنه حاول التودد إلى والدته والتأكيد لها بأنه سينفذ كلامها ويقطع علاقته بتلك السيدة لكنها رفضت الصلح وأخبرته بقولها: «مش هكلمك إلا بعد ما شوف إنك بعدت عنها فعلًا».

التحقيقات: المتهم فشل في استخراج شهادة وفاة لوالدته

وأفادت التحقيقات أن الشاب انتظر حتى دخلت والدته في النوم ودخل غرفتها وتمكن من خنقها أثناء النوم، ثم حاول إستخراج شهادة وفاة لها من مفتش الصحة لكنه فشل بعد أن فوجئ بالطبيب يخبره بأن الوفاة ليست طبيعية وأنه لاحظ وجود آثار إحمرار حول رقبتها تشير إلي تعرضها للخنق، وبعدها أبلغ الطبيب الشرطة لتنتقل قوة أمنية إلي مكان الحادث.

ونُقل جثمان المجني عليها إلى مشرحة زينهم تنفيذًا لقرار النيابة العامة بتشريح الجثة، وألقت مباحث القاهرة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة.