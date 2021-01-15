«شتي في مصر» مبادرة لإنعاش السياحة بالبحر الأحمر

«شتي في مصر»، مبادرة دشّنتها وزارتا السياحة والآثار والطيران المدني، بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، اليوم، وتستمر حتى 28 من شهر فبراير المقبل، بهدفٍ إنعاش الحركة السياحية بمدن البحر الأحمر.

«سعيد العتيق»، رئيس تنفيذي لمجموعة فنادق بالمحافظة قال إن وزارتي السياحة والطيران وغرفة المنشآت الفندقية دشّنوا المبادرة لتشجيع حركة السياحة الداخلية والاستمتاع بالطبيعة الخلابة والجو المشمس ومشاهدة المعالم الأثرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة، من خلال منح تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران الداخلي عبر رحلات من القاهرة إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم، ومن الإسكندرية إلى الأقصر وأسوان، بسعر موحد.

وأشار «العتيق»، إلى أن الفنادق المشاركة في المبادرة خفضت الأسعار بنسبة 50% حيث أعلن عدد من الفنادق والقرى السياحية عروض خفض الأسعار من 3 آلاف جنيه إلى 1600جنيه للإقامة الشاملة في الفنادق 5 نجوم، و900 جنيه لأربعة نجوم.

وأكد عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية بمرسى علم الالتزام بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية للفنادق وفقا لضوابط التشغيل المقررة، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، لافتا إلى أن لجان الفحص المشتركة من وزارتي الصحة والسياحة وغرفة المنشآت الفندقية تمر بصفة يومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل الفنادق طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.

جدير بالذكر أن موقع CNN Travel نشر تقريرا مصورا استعرض فيه قائمة بالمقاصد السياحية التي رشحها الموقع للسائحين لزيارتها خلال العام الجديد والتي بلغ عددها 21 مقصدا من بينها مصر، حيث جاءت مصر في المرتبة الخامسة بعد «قارة القطب الجنوبي - كندا - ديزني – دبي»، وهو ما يؤكد على الثقة والتميز التي يحظى بها المقصد المصري.