«أوقاف القليوبية» تفتتح مسجد الشبان في بنها

افتتحت مديرية أوقاف القليوبية مسجد الشبان في بنها، اليوم، بعد تطويره، في حضور مصطفي عبد الحميد فرج نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان والممثل القانوني، وألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد نصار، مدير المكتب الفني بقطاع المديريات بوزارة الأوقاف.

وتناولت خطبة الجمعة فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي، حيث أكد في خطبته أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة ولها فضل كبير في إرساء مبادئ التضامن والتكافل الاجتماعي في المجتمع وجزء منها يمثل الصدقات التي تطهر النفس وتقي الانسان وتمحو السيئات وجاء ذكرها بعد الصلاة لأهميتها في ترسيخ التراحم من خلال إطعام الطعام وإفشاء السلام، ولا تجوز الصلاة بدون زكاة حتي تكتمل صلاة المسلمين.

وأضاف أن الزكاة هي شكر عملي لله علي نعمه وأفضاله مشيرا إلى أن بناء وعمارة المساجد من أهم اعمال الخير حيث أن المسجد هو مكان اجتماع للمسلمين في السلم والحرب ونشر رسالة رب العالمين.

وشدد خطيب الجمعة على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل ماتشهده البلاد من ظروف خاصة مؤكدا أن المساجد يجب أن تكون أول مكان تنطلق منه دعوات الالتزام والحفاظ علي الأرواح والوقاية من الوباء.