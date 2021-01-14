افتتاح مسجد الشبان بعد تجديده في بنها غدا 

تفتتح مديرية أوقاف القليوبية، غدًا الجمعة، مسجد الشبان ببنها، بعد تجديده، ويلقي خطبة الجمعة الدكتور محمد نصار مدير المكتب الفني بقطاع المديريات بوزارة الأوقاف.

وتتناول خطبة الجمعة غدًا فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأكدت الأوقاف، فى بيان صحفى، أنها ستواصل جهودها فى اختيار وانتقاء الأئمة المتميزين لتوظيف طاقاتهم على الوجه الأمثل، ولن تكون المجموعة التى سيتم اختبارها يوم السبت المقبل، هى المجموعة الوحيدة أو الأخيرة.

وكانت الأوقاف، أعلنت عن اختيارها 60 شابًا بالوزارة و30 بالهيئة كانوا ضمن البرنامج الرئاسي لتعيينهم في وظائف معاون وكيل وزارة، تمهيدًا لتصعيدهم بعد فترة تدريب عملي.

من جانبه، شدد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية سارة حازم المذاع على فضائية «dmc»، على جميع رواد بيوت الله عز وجل بالالتزام بارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة التباعد الاجتماعي، حيث ستكون الوزارة مضطرة لغلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، فطاعة الله عز وجل لا تنال بمعصيته سبحانه في أذى الخلق.

وأشار، إلى أنه على المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الوقائية داخل المساجد، وذلك مع محاسبة كل مقصر من العاملين بالمساجد أو المشرفين عليها للتحقيق والمحاسبة.

ومن جانب آخر، قرر وزير الأوقاف إحالة كل من مفتش المنطقة ومدير الإدارة التابع لهما مسجد النور إلى التحقيق بديوان عام الوزارة لتقصيرهم في المتابعة، مع تفويض جميع مديرى المديريات في إغلاق أى مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، وإحالة كل مقصر من العاملين بالأوقاف للتحقيق.