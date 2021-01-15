«صحة القليوبية» تخصص 20 سيارة لنقل مرضى العزل إلى المستشفيات

قالت الدكتورة سعاد حتاتة، وكيل مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، إن مبادرة متاعبة مرضى كورونا في العزل المنزلي هي إحدى مبادرات مبادرة «100 مليون صحة» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ انها أعطت رسالة طمأنة للشعب المصري ودعما نفسيًا قويًا لكل مرضى فيروس كورونا، مؤكدة أنه جرى تخصيص 20 سيارة من خلال القوافل الطبية وتنظيم الأسرة للتوجه إلى مرضى العزل المنزلية ونقلهم إلى المسشتفيات.

وأضافت «حتاتة»، في تصريحات مع رامي محمد مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، أن أي مريض يشعر بأي أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة أو الصداع أو التهاب الحلق أو كحة أو أعراض معوية يجب أن يتوجه إلى أي مستشفى، بعدها تقيم المستشفى الحالة وعلى أساس هذا التقييم يتم العزل المنزلي أو الحجز بالمستشفى.

80 فريقا للمتابعة

وتابعت، أن عمليات المتابعة تتم من خلال فرق طبية تم إعدادها وهي عبارة عن 80 فريقا، منها 38 فرقة تقوم بالاتصال التليفوني و32 فريق تجري الزيارات المنزلي، ويجرى متابعة الحالات البسيطة الموجودة في المنزل من خلال قياس العلامات الحيوية من خلال ارتفاع درجات الحرارة والضغط وقياس نسبة الأكسجين وتسليم جهاز قياس نسبة الأكسجين إلى 4 فئات هي مصابي الأمراض المزمنة، كبار السن، وكبار السن المصابون بأمراض مزمنة، والحوامل.

وأردفت، أنه يجري تدريب المريض على استخدام الجهاز، وإذا لم يستطع القيام بهذه العملية فإنه يجري تدريب أحد ذويه لكي يقيس نسبة الأكسجين في جسمه، وإذا قلت عن 92% فإن المريض يتواصل مع المديرية لكي يدخل المستشفى.