كورونا تمنع أسرة جمال عبدالناصر من الاحتفال بذكرى مولده

قررت أسرة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، عدم إقامة أي احتفالات بالضريح، كما كانت هي العادة السنوية للأسرة، للاحتفال بذكرى مولد وإحياء ذكرى وفاة عبدالناصر، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه عبدالحكيم عبدالناصر، نجل الزعيم جمال عبدالناصر، التحية لجموع الشعب العربي والمصري الذين وجهوا له وللأسرة التحية اليوم في ذكرى مولد الزعيم، مؤكدا أنّ حب الزعيم جمال عبدالناصر يسير في دماء كل عربي ووطني وقومي.

وأكد «عبدالحكيم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن ذكرى مولد الزعيم وذكرى وفاته لها طابع عربي واحتفال كبير إلا أن الظروف التي يمر بها العالم بسبب وباء كورونا وتصاعد أعداد مصابي الفيروس وتزايد حدة الموجة الثانية للوباء ستجعله لا يتواجد في ضريح والده كعادتهم السانوية إلتزاما بالإجراءات الاحترازية والتباعد.

نجل عبدالناصر يوجه الشكر لمحبي والده

وأكد نجل الزعيم الراحل أن الشعب العربي والمصري يحتفلون بالزعيم عبدالناصر من خلال التواجد بالضريح أو قراءة الفاتحة والترحم عليه، موجها الشكر لكل من حرص على التواجد بضريح والده أو أرسل رسائل التهنئة.

كما أوضحت هدى عبدالناصر، ابنة الزعيم، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه نظرًا للظروف التي يمر بها العالم، ومصر في ظل مواجهة فيروس كورونا، فكان لابد من إلغاء الاحتفالات، وذلك حرصا على سلامة كل من يحرص على التواجد في ضريح الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، لإحياء ذكرى مولده.