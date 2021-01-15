في ذكرى مولده.. هدى عبد الناصر: «الزعيم» يعيش في قلوب المصريين والعرب (حوار)

قالت الدكتورة هدى عبد الناصر، ابنة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، عضو مجلس الشيوخ، إن الأسرة حرصت على إلغاء الاحتفال هذا العام بذكرى ميلاد عبد الناصر، التي توافق اليوم 15 يناير، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، الفيروس الذي ضرب العالم كله خلال العام الماضي، وذلك حرصًا على سلامة الجميع.

وأضافت هدى، في حوارها لـ«الوطن»، أن جمال عبد الناصر، حافظ على حقوق الفلاحين، وزيادة مساحة الرقعة الزراعية بنسبة 15%، وزيادة مساحة الأراضي المملوكة لفئة صغار الفلاحين، وكذلك حقوق العمال التي كانت مهدرة في عصر الملكية، كما استطاع أن يحول مصر إلى دولة صناعية ببناء أكثر من 1000 مصنع، وكذلك توفير فرص العمل، وإلى نص الحوار.

* لماذا قررت أسرة جمال عبد الناصر إلغاء الاحتفال بذكرى ميلاده هذا العام؟

قررنا إلغاء الاحتفال هذا العام بذكرى ميلاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، الذي ضرب العالم كله العام الماضي، فمن غير المعقول أن نحتفل ولا نكون حريصون على حياة محبي الزعيم الخالد الذين يحرصون سنويًا على التواجد بضريحه، وبالتالي قررت الأسرة إلغاء الاحتفالات بذكرى مولده حرصًا على سلامة الجميع، وأود أن أتوجه بالشكر لجميع من حرص على التهنئة بذكرى الميلاد.

* كيف ترين حرص كثيرين على إحياء ذكرى ميلاد «ناصر» رغم مرور عشرات السنوات على وفاته؟

الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لا يزال يعيش في قلوب المصريين والعرب رغم كل هذه السنوات، فهو استطاع أن يرسم طريقا لا يزال المصريون يسيرون على الكثير منه، فهو من حارب الإقطاع والاحتكار، وأرسى العدالة الاجتماعية في المجتمع، حيث كان الفلاحين قبل عهد عبد الناصر يضربون بالسياط، وكانت مصر تعاني من العبودية والسخرة، فحافظ على حقوق الفلاحين، وزادت مساحة الرقعة الزراعية في عهده بنسبة 15%، كما زادت أيضا مساحة الأراضي المملوكة لفئة صغار الفلاحين، وكذلك حقوق العمال التي كانت مهدرة في عصر الملكية، كما استطاع أن يحول مصر إلى دولة صناعية ببناء أكثر من 1000 مصنع، وكذلك توفير فرص العمل.

أعداء الزعيم عبد الناصر

* من هم أعداء جمال عبد الناصر؟

حسب تصنيفي فهم 3، أولهم الرجعيين، الذي رفضوا ثورة 23 يوليو، واعترضوا على منح الفلاحين الأراضي وإعطائهم حقوقهم، وثانيهم: الشيوعيين، أما ثالث الأعداء فهم جماعة الإخوان التي قام عبد الناصر بإصدار قرار بحلها بعد حادث المنشية، الذي حاولوا أن يتنصلوا منه مرارًا وتكرارًا.

القومية العربية

* وماذا عن القومية العربية والعلاقات الخارجية في عهد عبد الناصر؟

والدي كان يعشق القومية العربية وأفريقيا، وحتى يومنا هذا، هناك الكثير من الشخصيات العربية، منهم سفراء و وزراء حريصون على زيارة ضريح الرئيس السابق عبد الناصر، عند زياراتهم مصر، كما أن هناك العديد من الشوارع في البلاد العربية والأفريقية مكتوبة باسم جمال عبد الناصر حتى يومنا هذا، ورغم أنّ الغرب تمكن من القومية العربية والنيل منها، إلا أننا حتى الآن بفضل إصلاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي نسير في خطوات صحيحة.

* كيف تفسرين حنين البعض عبر «السوشيال ميديا» لأيام الملكية؟

أندهش بشدة من هؤلاء، فهم لم يروا كيف كانت مصر تعيش في عهد الملكية، وكيف عانى الفلاح والطبقة المتوسطة آنذاك، ورغم ذلك فهم قلة قليلة، حيث إنني أقابل العديد من الشباب الذين يتحدثون بكل حب عن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وعن النجاح الذي حققته مصر عقب انتهاء فترة الملكية وإعلان الجمهورية.

مكتبة عبد الناصر

* هل لديكي مكتبة للزعيم جمال عبدالناصر؟

الرئيس عبد الناصر، تاريخه ملك للمصريين، وهو ما جعلني أكون حريصة على جمع المعلومات والخُطب والجلسات التي عقدها، كي تكون متاحة أمام الجميع وأمام كل من يريد استخدام تلك العلومات في دراسته أو في توثيق شيء ما، ولذلك تعاونت مع مكتبة الإسكندرية وأطلقت موقع إلكترونى باسم «جمال عبد الناصر» جمع عددا من رسائل الزعيم الراحل التي كتبها بخط يده وكان الراحل عبد الناصر يهتم كثيرا بالاحتفاظ بتلك الوثائق.