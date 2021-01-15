الإمارات تحتل المركز الأول في المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي

احتفظت دولة الإمارات العربية المتحدة بصدارة الدول العربية، حيث جاءت في المركز الأول للعام الثاني على التوالي فى المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي، كأول مؤشر عربي لقياس تطور ممارسات الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية.

وعلى صعيد العمل العربي المشترك كان هناك العديد من المبادرات، منها استراتيجية الاقتصاد الرقمي العربي التى أعلنت عنها جامعة الدول العربية في عام 2018، بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن إطلاق «الرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي»، لتكون دليلاً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في العصر الرقمي، باعتبارها خطوة لتمهيد الطريق نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام في المنطقة، وتهدف هذه الرؤية إلى بناء اقتصاد رقمي نابض بالحياة بوصفه المحرك الأساسي نحو مستقبل مستدام وشامل وآمن للعالم العربي.

تدشين المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي

وقال مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أطلق «المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي» كأول مؤشر عربي لقياس تطور ممارسات الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية، حيث يقيس لأول مرة قدرات الدول ومدى نضج تجربتها، وآليات عملها في الوصول لمستويات جيدة ومنافسة في مجال الاقتصاد الرقمي.

وتابع التقرير، أن هذا المؤشر يتضمن 57 مؤشرًا فرعيًا تم تجميعها ضمن تسعة محاور رئيسية تشمل: البنية المؤسسية للمنظمات العاملة بالدولة الحكومية وغير الحكومية، البنية التحتية التكنولوجية والتشريعية، بيئات الأعمال والتغطية الشبكية، التعليم والمهارات، القدرة على الابتكار، المعرفة والتكنولوجيا، خدمات الحكومة الرقمية، الخدمات المالية والمصرفية، وأخيرًا محور التنمية المستدامة الذي يؤكد على أهمية أن تخضع أعمال التنمية الاقتصادية لمعايير تراعي مثلث الإنسان والبيئة والاقتصاد معًا بشكل متوازن.

واوضح التقرير، أن المؤشر رصد إستمرار تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول العربية، حيث احتفظت بالمركز الأول للعام الثاني على التوالي، وبصفة عامة ما زالت دول الخليج تتصدر المشهد على الساحة الرقمية.