وزيرة الهجرة: رعاية السيسي لمؤتمرات «مصر تستطيع» شرف كبير لنا

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رعاية مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع التي تنفذها الوزارة، يعتبر تكريم كبير لهذه المؤتمرات.

رعاية الرئيس للمؤتمر

وأضافت «مكرم» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الجمعة، أن رعاية الرئيس تكريم كبير لسلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، وهذه هي النسخة السادسة من المؤتمرات التي تهدف إلى الاستفادة من العقول المصرية في الخارج، وسبق أن ناقشت عددا من القضايا الأخرى في النسخ السابقة، مثل التعليم والاستثمار، وقضايا المرأة وغيرها.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن كل نسخة من نسخ المؤتمر تتماشى مع سياسات واهتمامات الدولة، فمثلا عندما تحدث الرئيس عن المرأة وقضاياها، نظمت الوزارة نسخة «مصر تستطيع بالتاء المربوطة»، وعندما تحدث الرئيس عن الصناعة وأهميتها تنظم الوزارة نسخة «مصر تستطيع بالصناعة».

التواصل مع العلماء

وأوضحت: «نحرص بعد انتهاء المؤتمر أن تكون الوزارة قناة للتواصل بين العلماء والوزراء، ونعقد مؤتمرات صحفية للإعلان عن النتائج، ووزارة الإنتاج الحربي من أهم الوزارات التي استفادت من العلماء في الخارج، ومصر ترحب بكل أبنائها وعلماءها».

وأشارت إلى أن جائحة كورونا سوف تعطل إقامة المؤتمر قليلا، ولكن سيتم تنظيم جلسات حوارية افتراضية، حول بعض القضايا مثل صناعة الغزل والنسيج، وصناعة السيارات، وتكون جلسات حوارية افتراضية مع المتخصصين وسيتم الإعلان عنها في المؤتمر الفعلي الذي سيقام فيما بعد.

مبادرات أخرى مهمة

ولفتت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى أن الوزارة أطلقت عدة مبادرات مهمة، ومنها مبادرة «اتكلم عربي»، برعاية كريمة من الرئيس السيسي، وتتحدث عن الهوية المصرية وتقاليدنا وقبول الآخر، والتعايش السلمي، ولذلك كان لا بد من مخاطبة أطفالنا ورموزنا في الخارج للحديث باللغة العربية.