تقرير «أزمة كورونا» بوزارة الأوقاف: لا مخالفات في المساجد حتى الآن

عقدت لجنة إدارة أزمة كورونا بـوزارة الأوقاف، اجتماعها اليوم، برئاسة الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالوزارة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لمتابعة وضع المساجد بعد أداء صلاة الجماعة، والوقوف علي آخر تطورات تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، في ظل تصاعد أعداد المصابين به، وتزايد حدة الموجة الثانية منه.

وحصلت اللجنة على تقارير مبدئية من غرفة العمليات الفرعية بـ27 محافظة، أكدت خلالها التزام المساجد كافة على مستوى الجمهورية بالإجراءات الاحترازية؛ إذ فتحت المساجد منذ الصباح، وأجريت عمليات التعقيم والتطهير لبيوت الله على مستوى الجمهورية، وغلق أماكن الوضوء والحمامات، ومنع دخول أي مصلي للمسجد دون كمامة أو مصلى شخصي.

وشملت تقارير الغرف الفرعية التأكيد على غلق دور المناسبات التابعة للمساجد، ومنع إلقاء أي دروس أو ندوات أو فاعليات داخل المساجد، والالتزام بعلامات التباعد، التي حددتها الوزارة وطبقتها في بيوت الله كافة، وغلق الأضرحة الخاصة بمساجد آل البيت والصالحين، وكذلك المكتبات بالمساجد الكبري.

كما شهدت المساجد التزاما بموضوع خطبة الجمعة، وبالوقت المحدد بـ10 دقائق، وعدم تجاوزه بأي حال، وضرورة المتابعة الجادة واليومية لحملات النظافة والتعقيم بالمساجد.

وحشدت الوزارة منابرها على مستوى الجمهورية، التي يقدر عددها بأكثر من 120 ألف مسجدا، للحديث حول فريضة الزكاة والتوازن المجتمعي، وتم التأكد من الأئمة على الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأديت الخطبة في 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، مراعاة للظروف الراهنة.

وبحسب لجنة إدارة أزمة كورونا، فإنها ما زالت تتلقى التقارير النهائية الخاصة بالمساجد؛ إذ أن التقارير المبدئية تقول بعدم وجود مخالفات حتى الآن، وحال وصول أيا منها للجنة، ستقيم وتتخذ الإجراءات المناسبة ضد القائمين عليها.

يذكر أن غرفة لجنة إدارة ازمة كورونا، تتشكل من الشيخ جابر طايع، رئيس «القطاع الديني، واللجنة»، والشيخ صبري ياسين دويدار، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، والدكتور أحمد عبدالرؤوف، مدير عام الشؤون القانونية، والشيخ أحمد عبدالمنعم، مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة.