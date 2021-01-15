مقدمة بلاغ ضد «قمصان» مدعي الإصابة بالسرطان: «مش مريض نفسي»

قالت هند أسامة عجور، مقدمة البلاغ ضد محمد قمصان، المدعي إصابته بالسرطان، إنها تعرفه منذ عدة شهور، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طلب منها المساعدة في توثيق صفحته على «فيسبوك»، ولكن التقت به أول مرة عندما تقدمت بالبلاغ ضده.

ليس مريضا نفسيا

وأضافت «أسامة» في مداخلة مع برنامج «الجمعة في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، وتقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، الجمعة، أنهم علموا فيما بعد أنه سرق المنشور الخاص بالوصية من محاربة سرطان أخرى، مشددة على أنه ليس مريضا نفسيا كما يقال.

سرقة منشور الوصية

وتابعت مقدمة البلاغ، أن الشاب بدأ ينشر في «بوستات» عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن المرض، والناس تعاطفت معه جدا، موضحة: «الوصية مطابقة للوصية بتاعة شخصية أخرى.. وهو مش مريض نفسي، لأنه تربح من الموضوع ده، وخد هدايا وفلوس وتبرعات، وهوسه بالسوشيال ميديا ضيع الكثير من الناس لأنه كان بيقدم معلومات مغلوطة، يمكن لمحارب سرطان أن يتبعها».

تقديم بلاغات ضد الشاب

وفي وقت سابق، قدمت سيدتان، بلاغين ضد الشاب محمد قمصان، المعروف بلقب «محارب السرطان»، ابن قرية «سنهور» التابعة لمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، تتهمانه فيهما بترويج أخبار كاذبة ومحاولة جمع تبرعات، ولكن عندما طالبوه بتقديم أوراق طبية تثبت مرضه من أجل إنجاز بعض الأمور الخاصة بجميع مرضى السرطان، لم يلتزم بتقديمها، جاء ذلك بعد انتشار الكثير من المنشورات لشاب ادعى فيها أنها يحارب السرطان وحصل على العديد من الهدايا.

النيابة تحقق مع الشاب مدعي الإصابة بالسرطان

من جانبها، حققت النيابة العامة بدسوق في محافظة كفر الشيخ، مع الشاب «محمد قمصان»، لسؤاله في الاتهامات التي وجهها له البعض، بترويج أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.