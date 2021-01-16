أساتذة اجتماع عن عملات شعار الشرطة في 25 يناير: لتأكيد الثقة مع الشعب

خطوة جديدة تقديرية من الدولة لمؤسسة الشرطة العريقة، احتفالا بعيدها في 25 يناير، حيث تطرح مصلحة «سك العملة»، التابعة لوزارة المالية، 3 ملايين جنيه من فئة الجنيه المعدني، يحمل شعار عيد الشرطة، وذلك خلال الأيام المُقبلة، بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، أول أمس الخميس، على أن تكون تلك العملات المعدنية للتداول وليست تذكارية.

أستاذ اجتماع: عملات عيد الشرطة مبادرة لحفر حدث هام في الوجدان الشعبي

وفي هذا الشأن، قال الدكتور شريف عوض، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، إن هذه مبادرة هامة من الدولة، لحفر حدث هام لمؤسسة عريقة في المجتمع داخل الوجدان الشعبي، والاحتفاء بالشرطة من خلال تداول عملة في يد كل مصري، وهو ما يؤثر في نفوسهم وذواتهم الاجتماعية تجاه حدث مهم وفريد، لمؤسسة تحمي الشأن الداخلي المصري.

وأضاف «عوض» لـ«الوطن»، أن تأثير تلك المبادرة على المواطنين سيكون إيجابيا، لأنها عملة ستبقى لسنوات تتداول بين أيديهم، وهو ما يحفر في نفوسهم ووجدانهم حب الشرطة، مشيرًا إلى أن العملة تعبر عن الهوية والقيمة والوجود المادي للمجتمع، وبالتالي هى فكرة تؤثر في النفوس، وقيمة تذكر المجتمع بيوم انتصار وحدث هام لإحدى مؤسساته الجليلة.

«عوض»: كل مصري سيحتفظ بالعملة معه سيتذكر عيد الشرطة

وأشار أستاذ علم الاجتماع، إلى أن وضع شعار عيد الشرطة على العملة المعدنية مبادرة لتأكيد الثقة والعهد برجال حفظ الأمن، لافتًا إلى أن كل مصري سيحتفظ بالعملة معه سيتذكر الحدث، كما أن هناك بعض الأشخاص هوايتها تجميع العملات ذات الذكرى أو الحدث المهم والفريد.

«عز الدين»: وضع شعار عيد الشرطة على العملات المعدنية أقل تقدير لهم

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة إنشاد عز الدين، أستاذ علم الاجتماع بجامعة المنوفية، أن تلك المبادرة تعد أقل تقدير لرجال الشرطة المخلصين، الذين يقدمون شهدائهم من أجل حماية الوطن، مشيرة إلى أن تلك المبادرة تأريخ وتوثيق لعيدهم علي العملة، حيث إن لولاهم لانهارت الدولة في أيام الشغب والانفلات الأمني، وفي أيام ما كان المواطنين يجلسون أمام منازلهم لحراستها.

وذكرت «عز الدين»، أنه لولا تكاتف الشرطة مع الجيش لما كان المجتمع في حالة الاستقرار الذي يشهده هذه الأيام، ولذلك هو أبسط تقدير لرجال ساهرين لحماية الوطن.