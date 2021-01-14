بريد الوطن.. وجِّه بتيسير ترخيص سيارات المعاقين دون رسوم يا وزير الداخلية

كفل لنا القانون المصرى، نحن أصحاب الإعاقات، اقتناء سيارات مجهزة طبياً، لمعاونتنا على مباشرة حياتنا بشكل طبيعى، وبنص القانون تُعفى هذه السيارات المجهزة من الضرائب والرسوم عند الترخيص، إلا أننا نواجه مشكلات كثيرة عند الترخيص فى وحدات المرور المختلفة، فلا يتم تفعيل القانون، ويتم إلزام المعاقين بدفع ضرائب ورسوم تتجاوز مبلغ الـ5 آلاف جنيه، مما يضطر المعاقين للاستدانة حتى يستطيعوا ترخيص سياراتهم المجهزة طبياً، نناشد السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، توجيه السادة المسئولين بوحدات المرور المختلفة، بإعفائنا من دفع كل تلك الرسوم، وتسهيل الترخيص علينا ومراعاة أحوالنا المادية.

محمود عبدالعظيم أحمد

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