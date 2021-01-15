«س» و«ج».. كل ما تريد معرفته عن رفع سن المعاش لمواليد 1980 وما بعدها

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن السن القانونية للخروج على المعاش هو 60 عامًا، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019.

ونصت المادة 41 من قانون التأمينات على التالى: «يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص قرارًا بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيًا ليكون الخامسة والستين اعتبارًا من أول يوليو 2040».

وتعرض «الوطن» أبرز الأسئلة والأجوبة المتعلقة برفع سن المعاش كالتالي:

- متى سيتم توحيد سن المعاش؟

يجري توحيد سن المعاش ليصبح 65 عامًا اعتبارًا من يوليو عام 2040، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالخارج، بهدف المساواة بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وتوحيد المزايا التأمينية للجميع.

- متى سيتم رفع المعاش لـ61 عاماً؟

يرفع سن المعاش لـ61 عامًا فى يوليو 2032.

- متى سيتم رفع سن المعاش لـ62 عامًا؟

في يوليو 2034، ثم يرفع سن المعاش مرة أخرى لـ63 عامًا فى يوليو 2036.

- في أي عام سيتم رفع سن المعاش لـ64 عامًا؟

في يوليو 2038، ويرفع سن المعاش لـ65 عامًا فى يوليو 2040، وفقًا للقانون.

- ما آخر دفعة ستخرج على المعاش على سن 60 عامًا؟

مواليد سنة 1971 هم آخر من سيخرجون على المعاش في سن 60 عامًا، أما مواليد عام 72 و73 سيخرجون على المعاش على سن 61 عامًا أي عام 2032.

- على أي مواليد سيبدأ التطبيق الفعلي لرفع سن المعاش لـ65 عامًا؟

من المقرر أن يبدأ التطبيق الفعلي للقانون على مواليد 1980 وما بعدها، إذ سيخرجون على المعاش على سن 65 عامًا، بداية من 2040.

- ما الحالات التي يتم فيها الجمع بين المعاش والمرتب؟

يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة 102 من قانون المعاشات الجديد، والتى نصت على أنه إذا توفرت فى أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق إلا معاشًا واحدًا، وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب التالي:

- المعاش المستحق عن نفسه.

- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

- المعاش المستحق عن الوالدين.

- المعاش المستحق عن الأولاد.

- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.