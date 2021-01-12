تفاصيل الجمع بين المعاش والمرتب في قانون التأمينات

نص قانون المعاشات الجديد، رقم 148 لسنة 2019 على الحالات التى يتم فيها الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، كالتالى:

- يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة 102 من قانون المعاشات الجديد، والتى نصت على أنه إذا توفرت فى أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق إلا معاشا واحدا، وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب التالى:

- المعاش المستحق عن نفسه.

- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

- المعاش المستحق عن الوالدين.

- المعاش المستحق عن الأولاد.

- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود

كما نص قانون التأمينات الاجتماعية، أنه اذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم، أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الاستحقاق، واذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر، أدى إليه الفرق من هذا المعاش.

– تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود.

– يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

– يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

– يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

– يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.

نفقة الجنازة في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

– صرف نفقة جنازة عند الوفاة بواقع معاش 3 أشهر خلال 3 أيام من تقديم الطلب.

– تصرف للأرمل أو الأرملة أو لأرشد الأولاد وإذا لم يوجد، تصرف لمن يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة.

– يقوم أي من المذكورين والمستحقين بنفقة الجنازة بتقديم طلب للتأمينات الاجتماعية.

– يجب صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.