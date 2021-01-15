تبدأ بـ«25 يناير».. 17 يوما من الإجازات تنتظر الموظفين في 2021

يتبقى 18 يوماً من الإجازات في الأعياد والمناسبات الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة، تبدأ في يوم «25 يناير»، وهي الأعياد والمناسبات التي تُعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، فيما يعطل العمل في نفس تلك المناسبات للقطاع الخاص بقرار من وزير القوى العاملة.

إجازات رسمية

وحدد قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1193 لسنة 2018، 12 مناسبة يمنح فيها «إجازات» بمناسبة الأعياد بموجب 19 يوماً من الإجازات عدا العاملين بالقطاع الخاص وشركات القطاع العام تكون الإجازة «وثقة وأول يومين» في عيدي الفطر المبارك، والأضحى، وتشتمل تلك القائمة مناسبات كلاً من:

1- رأس السنة الهجرية.

2- المولد النبوي الشريف.

3- وقفة عيد الفطر وأيام العيد الثلاثة.

4- وقفة عيد الأضحى وأيام العيد الأربعة.

5- عيد الميلاد المجيد 7 يناير.

6- عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

7- عيد شم النسيم.

8- عيد تحرير سيناء 25 إبريل.

9- عيد العمال أول مايو.

10- عيد ثورة 30 يويو.

11- عيد ثورة 23 يوليو.

12- عيد القوات المسلحة «6 أكتوبر».

أعياد دون إجازات للموظفين

واشتمل قرار رئيس الوزراء، أيضاً على «5 أعياد»، يحتفل بهم في مصر، ولا تعطل الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام والخاص فيهم، وهم كلاً من:

1- عيد تحرير طابا «19 مارس»، تعطل فيه المدارس والجامعات دون غيرها.

2- عيد الجلاء 18 يونيو، تُعطل فيها المدارس والجامعات دون غيرها.

3- عيد السويس 24 أكتوبر، ويحتفل فيه بمحافظة السويس بعد مواعيد العمل الرسمية.

4- عيد النصر 23 ديسمبر، ويحتفل به في محافظة بورسعيد بعد مواعيد العمل الرسمية.

5- عيد وفاء النيل.