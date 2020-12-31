تبدأ بميلاد المسيح وتنتهي بالمولد النبوي.. الإجازات الرسمية في 2021

كعادة كثير من المصريين ومع اقتراب بزوغ عام جديد، يأخذ الشغف والفضول ملايين العاملين منهم في مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص، للتعرف على الإجازات الرسمية خلال عام 2021، وكم عددها وأيامها.

الإجازات الممنوحة وفقا لقانون الخدمة المدنية والعمل ومشروطة بتصديق رئيس الوزراء

وطبقا للقوانين المنظمة للعمل ولأوضاع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ومنهم 6.4 مليون بالجهاز الإداري للدولة، خاضعين لقانون 81 لسنة 2016 المعروف باسم قانون الخدمة المدنية، وأقرانهم في القطاعات العام والأعمال العام، فضلا عن حوالي أكثر من 30 مليونا من العاملين بمؤسسات القطاع الخاص الرسمي وينطبق عليهم قانون 12 لسنة 2003 المعروف باسم قانون العمل، فإن الإجازات الرسمية يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء، مع كل مناسبة وبما ترتأيه الحكومة.

الإجازات بأيامها وتواريخها الميلادية 18 يوما

«الوطن»، في السطور التالية تستعرض الإجازات الرسمية، بأيامها وتواريخها الميلادية، المستحقة للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص خلال عام 2021 على النحو التالي:

- الخميس 7 يناير عيد الميلاد المجيد

- الاثنين 25 يناير بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

- الأحد 25 أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء

- السبت 1 مايو بمناسبة عيد العمال

- الأحد 2 مايو عيد الفصح القبطي

- الاثنين مايو عيد شم النسيم

- الخميس 13مايو عيد الفطر المبارك

-الجمعة 14 مايو إجازة عيد الفطر المبارك

-السبت 15 مايو إجازة عيد الفطر المبارك

-الأربعاء 30 يونيو بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو

- الاثنين 19 يوليو إجازة يوم وقفة عرفة

-الثلاثاء 20 يوليو إجازة عيد الأضحى المبارك

- الأربعاء 21 يوليو إجازة عيد الأضحى المبارك

-الخميس 22 يوليو إجازة عيد الأضحى

- الجمعة 23 يوليو إجازة عيد الأضحى، وثورة 32 يوليو

- الاثنين 9 أغسطس بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية

- الأربعاء 6 أكتوبر بمناسبة عيد القوات المسلحة وانتصارات 1973

- الاثنين 18 أكتوبر بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.