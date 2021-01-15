عميد بقوات المظلات: نتبع كل معايير الأمان.. وزوجاتنا جنود مجهولة

قال العميد أركان حرب محمد سعد ضابط بقوات المظلات المصرية، إن هناك معايير أمان، وأجهزة أمان تحت إشراف ضباط آخرين، وهناك جهاز فتح آلي مركب على المظلة الاحتياطية يفتح المظلة تلقائيا، ونحن دائما في حالة بحث مستمر للوصول إلى أعلى معايير الأمان.

الهدف هو نجاح المهمة

وأضاف «سعد» في لقاء مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، الجمعة، أن كل التدريبات جميعها تكون في سبيل إنجاح المهمة، وأساس العمل هو التخطيط لنجاح المهمة، وإذا نلنا الشهادة فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ولكننا نخطط لنجاح المهمة، ولذلك نسلم المعلومات كاملة لرقم 2 فيما بعد، ولذلك فإننا نرجو النصر ثم النصر ثم الشهادة».

زوجة ضابط تخفي موعد ولادتها عن زوجها

ولفت الضابط في قوات المظلات المصرية، إلى أن زوجة الضابط هي الجندي المجهول في حياة الضابط، مشيرا إلى أنه لديه أربعة أطفال وفي أثناء ولادة الطفل الأخير أخفت عنه موعد الولادة، لكي لا يحمل الهم ويكون مشغولا، وهي ارتضت أن تقوم بمهام ضابط الجيش».

الجنود المجهولة في حياة الضباط

من جانبه، قال المقدم أركان حرب، إسلام لبيب، ضابط بقوات المظلات المصرية: «أقدم الشكر إلى زوجات ضباط القوات المسلحة، وهم الجندي المجهول في حياتهم، ويربون نشء جديد في المنازل».

التعرض للمخاطر والمواقف الصعبة

وأشار «لبيب» في لقاء مع نفس البرنامج إلى أنهم بالفعل مروا بلحظات قاسية وصعبة في أرض المعارك، موضحا: «بالفعل مررنا بهذه اللحظات الصعبة، ونحن معرضون لها أثناء تنفيذ المهام، سواء في جبل الحلال، أو الشمال، ويوميا ننفذ دوريات، ونتعرض للمخاطر بشكل يومي، وهدفنا الأساسي هو تنفيذ المهمة، والنصر ثم النصر ثم الشهادة».