رائد مظلات: تدريباتنا تمنعنا من ارتداء الساعات والخواتم

كشف الرائد محمود صالح، ضابط بقوات المظلات المصرية، عن سبب عدم ارتداء الضباط لأي خواتم زفاف أو ساعات، موضحا: «التدريب في قوات المظلات يعتمد على الحبال، والحلقات، والمعدات البارزة، وإذا اشتبكت في الدبلة أو الساعة، قد يكون الأمر خطيرا، لذلك ممنوع ارتداء الساعات والدبل، لأنها قد تتشابك مع حلقات المعدات».

مخاطر محسوبة

وأضاف «صالح»، في لقاء مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، الجمعة، أن هناك الكثير من المخاطر التي يتعرضون لها، لكن في القفز يتم حساب المخاطر بشكل جيد جدا، ويتعلمون طريقة حلها أيا كانت هذه المخاطر، وإذا لم تفتح المظلة، يتعلم القافز التعامل مع هذه الأمور مثل فتح المظلة الاحتياطية، والتدريب مهم جدا، والمخاطر تكون محسوبة.

القافز مسؤول عن نفسه

وشدد الضابط في قوات المظلات المصرية، على أن القافز الحر مسؤول عن نفسه من لحظة الخروج من باب الطائرة حتى الوصول إلى الأرض، ويفتش على معداته بنفسه، ويصل إلى النقطة المحددة.

أما العميد أركان حرب محمد سعد ضابط بقوات المظلات المصرية، فقال إن زوجة الضابط هي الجندي المجهول في حياته، وهي التي تتحمل الكثير من المشقات في الحياة، لافتا إلى أنها تفعل ذلك لأنها ارتضت أن تقوم بمهام ضابط الجيش.

وأكد «سعد» في لقاء مع البرنامج ذاته، أنه متزوج ولديه أربعة أطفال، وعندما حان موعد ولادة زوجته للطفل الرابع أخفت عنه الموعد لأنه كان في العمل، كما أنها أرادت ألا ينشغل عليها بتفاصيل عملية الولادة أثناء أداء عمله.

في السياق، قال المقدم أركان حرب، إسلام لبيب، ضابط بقوات المظلات المصرية: «أقدم الشكر إلى زوجات ضباط القوات المسلحة، وهم الجندي المجهول في حياتهم، ويربون نشء جديد في المنازل».