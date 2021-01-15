«مش بس ضابط».. التحريات: نصاب الجيزة انتحل صفة أستاذ جامعي لـ5 سنوات

حصلت «الوطن»، على تفاصيل تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حول واقعة القبض على نصاب الجيزة، انتحل صفة ضابط شرطة لمده 39 سنة، دون أن تكتشف أسرته أو أي أحدا من المقربين منه، قيامه بالنصب والاحتيال وانتحل الصفة، حيث تبين أن المتهم انتحل صفة أستاذ جامعي، وعمل بإحدى الجامعات المصرية المرموقة، أستاذا بها لمدة خمسة سنوات.

أستاذ جامعي

كما تبين أن المتهم، استخرج عددا من الكارنيهات والبطاقات، واستخدمها في الترويج لنفسه كأستاذ جامعي، وبرر ذلك لأسرته بأنه حصل على الدكتوراه في العلوم الإدارية، ثم عاد بعدها بـ3 سنوات، وأبلغهم أنه حصل على درجة الأستاذية واحتفل معهم بحصوله على تلك الدرجة العلمية، وكان ذلك أثناء إيهامه لهم بأنه ضابط شرطة.

كما تبين أن المتهم عقب إبلاغ أسرته ببلوغه سن التقاعد من الشرطة، تم تعيينه أستاذا لماده الإدارة بإحدى الجامعات المصرية المرموقة.

تزوير محررات رسمية وعرفية

وكشفت التحريات، ممارسة المتهم نشاطا إجراميا واسع النطاق، تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية والشهادات الجامعية، سواء البكالوريوس أو الليسانس أو الدرجات العلمية مثل الماجستير والدكتوراه، وترويجها على عملائه، وبعضهم من الأجانب والجنسيات الأخرى.

التحفظ على المضوبطات

وكشف محضر ضبط المتهم، أنه بمداهمة مسكنه بمعرفة ضباط قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، تم ضبط العديد من المستندات، من بينها مجموعة من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة، عدد من الشهادات الدراسية منسوب صدورها لعدد من الجامعات والأكاديميات المختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من الكروت الشخصية باسم المتهم، وأكلاشيهات مقلدة بشعار الجمهورية، وبيان درجات منسوب صدوره للجامعات المصرية، وطبنجة، ومبلغ مالي، وأربعة هواتف محمولة، وجهاز كمبيوتر، وطابعة، وبفحص جهاز الكمبيوتر، تبين أنه محمل عليه العديد من المستندات المعدة للتزوير، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.