تفاصيل القبض على «نصاب الوظائف الحكومية» بسوهاج.. «علاقاتي واصلة»

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد من المواطنين، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، بتورط أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم مقدرته على إلحاقهم بوظائف حكومية مدعياً علاقاته ونفوذه بمسؤولي تلك الجهة على خلاف الحقيقة.

وأكّدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، وأسفرت عن ممارسة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، له معلومات جنائية، نشاط إجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبي التعيين بوظائف حكومية من خلال إيهامهم بقوة علاقاته بمسؤولى العديد من الجهات، وقدرته على إلحاقهم بوظائف بتلك الجهات (خلافاً للحقيقة)، وتمكّن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكين، إلا أنه لم يفِ بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكّن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.