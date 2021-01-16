القصة الكاملة لنصاب الجيزة.. المتهم صرخ في القوة: أنا ضابط وأستاذ جامعة

على مدار 39 عاما، عاش مسن بالجيزة في كذبة كبيرة، حاك تفاصيلها منذ أن كان شابا يافعا في عمر 22، عندما تقدم لخطبة زوجته وأم أولاده، التي تقدم لخطبتها منتحلا صفة ضابط مع إنه عاطل، لكن ثباته الانفعالي وجرأته ومهارته في التزوير والاحتيال، مررت خدعته، وتمكن من الزواج منها ليستمر الزواج منذ ذلك الحين، ويثمر عن 3 أبناء عاش معهم المتهم طيلة تلك الفترة بمهنة ضابط، ثم أستاذ جامعي، عقب ادعائة إحالته للمعاش، وهو ما جعل الأسرة تحتفل ببلوغه سن المعاش من كونه ضابطا، وذلك بمشاركة العائلة والمعارف والأحباء، وبعض الجيران المقربين منهم.

صدفة تقود الأمن لكشف لغز نصاب الجيزة

صدفة قادت رجال المباحث، لكشف لغز كذبة نصاب الجيزة، حيث أنه أثناء قيام ضباط الأمن العام، بالتنسيق مع ضباط مديرية أمن الجيزة بعده حملات لضبط الخارجين على القانون، جرى ضبط بعض الأشخاص، أثناء ترددهم على المصالح الحكومية لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بالعمل والسفر، وكذلك ضبط بعض الأشخاص، أثناء تقدمهم لمصلحة السجل المدني، لتغيير المؤهل الدراسي في بطاقة الرقم القومي.

اشتبه في صحة تلك المستندات، وبالرجوع إلى الجهة مصدرة المستندات، تبين عدم وجود أصل لها، وهو ما يؤكد أنها مزورة، وعلى الفور، تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أرجع الجميع السبب، إلى الحصول على تلك المستندات من ضابط بالمعاش، مقيم في منطقة الهرم، دون تحديد العنوان أو الاسم، لكن الجميع أدلوا بنفس المواصفات، وبالرجوع إلى أجهزة وزارة الداخلية، لم يتم العثور على صورة له تساعد أجهزة البحث في الوصول إليه

تشكيل فريق بحث

وجرى تشكيل فريق بحث من الأموال العامة والأمن العام، وكشفت التحريات، أن وراء تزوير المستندات، مسن مقيم في الهرم، وعقب تقنين الإجراءات وضبط المتهم، ادعى أنه ضابط بالمعاش، وقال لهم: «انتوا اذاي تفتشوا بيتي أنا ضابط، وقدم لهم كارنيه، وبالاستعلام عنه، تبين أنه مزور وغير مدرج في السجلات.

جرى ضبطه وبتفتيش مسكنه، عثر على طبنجة، وكذلك كارنيهات للمتهم، بانتحال صفة ضابط شرطة وأستاذ جامعة، بالإضافة إلى كارنيهات وشهادات جامعية بأسماء لأشخاص أخرى، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بصحتها، مؤكدا أنه ينتحل صفة ضابط شرطة.

كذبة عمرها 39 سنة

يخدع النصاب الجميع بأنه ضابط منذ 39 عاما، كما انتحل صفة أستاذ جامعي منذ 5 سنوات، بعد أن أقنع الجميع بما في ذلك أسرته، بأنه خرج للمعاش، وظل يدرس في إحدى الجامعات حتى وقت القبض عليه.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسه 15 يوما.