أستاذ ميكروبيولوجي: اللقاح فعال على جميع سلالات كورونا الجديدة

قال الدكتور عبدالجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا لا علاقة لها بالتطعيم، حيث إن التطعيمات فعالة على جميع السلالات الخاصة بفيروس كورونا، وسيساعد اللقاح بشكل كبير على تقليل سرعة انتشار الفيروس.

وأضاف «هاشم»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «الآن»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك بعضا من الدول ستعتمد على فكرة توزيع اللقاحات من قبل منظمة الصحة العالمية عليها، نظرا لوجود مشكلات في تمويل الدول النامية بالأموال اللازمة لشراء اللقاحات: «لا يزال هناك عجز في الأموال، ومتوقع أنه سيبطئ سرعة توزيع اللقاحات على الدول النامية».

مصلحة الدول المتقدمه أن العالم بأسره يتلقي هذا التطعيم

وأوضح أنه ومن مصلحة الدول المتقدمه أن العالم بأسره يتلقي هذا التطعيم، وذلك لأن المناعة التي سيعطيها التطعيم لن تطول لأكثر من عام، وبالتالي فكافة دول العالم بحاجة إلى مرور عامان أو ثلاثة للوصول حتى تنتشر مناعة القطيع بين المواطنين، كما وأن السفر بين الدول شائع، ومن مصلحة دول العالم أن يتم تلقيح 75% من مواطني الدول كافة.

تمسك مواطني الصين بالإجراءات الاحترازية أدى إلى هبوط الإصابات

وأكد أن تمسك مواطني الصين بالإجراءات الاحترازية لعدم انتتشار فيروس كورونا أدى إلى هبوط أعداد الإصابات فيما بين صفوف الشعب، ومالم نصل إلى مناعة القطيع على مستوى العالم سيظل الفيروس ممثلا لخطورة كبرى في الانتقال بين الأفراد، والإجراءات الاحترازية هي الشئ الأساسي حاليا في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن قياس الحرارة والالتزام بالتباعد الاجتماعي واستعمال المطهرات لغسيل الأيدي، هي الإجراءات الهامة للوقاية من كورونا، وتكون الملاذ الآمن للوقاية من كل الأمراض التنفسية التي تنتشر خلال أشهر الشتاء.

وتابع: «الشركات تقوم بإنتاج اللقاحات بأقصي درجة ممكنة، ولكن الطلب على تلك اللقاحات عال جدا، والصين بها 1.6 مليار شخص، وهناك 6 شركات تقوم بإنتاج التطعيم، والأولوية دائما ما تكون للتعاقدات السابقة والدول التي بها خطوت إنتاج لتلك الشركات».