عاجل.. بيان هام بعد قليل من الصحة بشأن مستجدات فيروس كورونا

تصدر وزارة الصحة والسكان، بيان هام بعد قليل، بشأن مستجدات فيروس كورونا المستجد، وعاد المنحنى الوبائي في الارتفاع، لكن بنسبة بسيطة للغاية حتى سجلت الوزارة أمس، 1022 حالة، وفقًا للتحاليل التي تجريها معامل وزارة الصحة والسكان، الأمر الذي جعل البعض يتساءل: هل سيعود مرة أخرى المنحنى الوبائي في الارتفاع؟ وماذا يحدث في الوضع الوبائي في مصر؟

وقال مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا: لدينا مناطق تشهد ارتفاعًا في أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد هذه المناطق على سبيل المثال القاهرة الكبرى في بعض الأحيان يحدث ما يسمى بـ«التشبع» ويقصد به أن هذه المناطق تتشبع تزيد في الاصابات حتى تنخفض فترة إلى أن تصل للاستقرار وهذا ما نراه الآن في المنحنى الوبائي.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أننا نتمنى أن تنخفض الأعداد إلى أن تصل إلى الاستقرار، مشيرًا إلى أنه من الوارد العودة إلى الزيادة مرة أخرى كل ذلك يتوقف على سلوكيات المواطنين، هناك انخفاض عن نهاية شهر ديسمبر ويعود ذلك إلى خوف المواطنين، والالتزام بارتداء الكمامات بعد فرض الغرامات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء وهذا من أفضل القرارات التي اتخذت الفترة الأخيرة.

وكشفت تقارير صادرة من وزارة الصحة والسكان، عن انخفاض معدل الإصابات بنسبة 21% خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر حتى الأسبوع الثاني من شهر يناير الحالي.

وقالت التقارير إن هناك انخفاضًا ملحوظًا في حالات الاشتباه وترددها على المستشفيات بنسبة 15%، كما انخفض المتوسط اليومي لحالات الحجز في الأقسام الداخلية بالمستشفيات بنسبة 11%، وأشارت التقارير إلى انخفاض المتوسط اليومي لحالات الحجز بالرعاية المركزة بنسبة 8%، كما زاد المتوسط اليومي لحالات الشفاء بنسبة 5%، مشيرة إلى انخفاض متوسط حالات الإصابات خلال الفترة الحالية.