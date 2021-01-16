ضبط 3 في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب ملكية مدفن بكفر الشيخ 

فيديوهان مدتهما لاتتجاوز 5 دقائق، الأول رصدته كاميرات المراقبة بأحد المنازل بشارع مخزن الزيت بمدينة كفر الشيخ عاصمة المحافظة، والثاني صوره أحد الاشخاص، لمشاجرة بـ«السكاكين والمطاوي» حدثت أمس الجمعة بين 3 أشخاص بينهم سيدة، تبدوا عليها السمنة، لتنتهي بجلوس شاب وآخر مُمسكاً به، بينما تظهر السيدة وهي مُلقاة على الأرض أثناء وصول قوات الشرطة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات ترصد حدوث مشاجرة بالآلات الحادة، وتبين أنها بين سيدة ونجلهامن ناحية ونجار من ناحية أخرى على ملكية مدفن بمنطقة المدافن، وجرى ضبطهم وتبين إصابتهم جميعاً بجروح متفرقة من الجسد.

وتلقت شرطة النجدة، بلاغاً من أحد المواطنين بوجود مشاجرة عنيفة ومصابين، وعلى إثره جرى إبلاغ اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، الذي كلف بانتقال قوة شرطية من قسم أول كفر الشيخ، فانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد هاني، رئيس مباحث القسم، وحال وصول الشرطة، وجدت سيدة مُلقاة على الأرض ومصابة بعدة جروح، بينما جلس نجلها بجوارها وهو مصاب أيضاً، ويُمسك به شخص آخر.

وتبين من المعاينة الأولية أن نجل السيدة المُصاب كان ممسكاً بـ«آلة حادة»، وجرى أخذهما إلى قسم الشرطة واتهما نجاراً بإصابتهما، كما جرى ضبط الطرف الثاني «النجار»، وتبين أن خلافاً نشب بينهم على ملكية «مدفن» بمنطقة المدافن، تطور إلى حد استخدام الآلات الحادة في المشاجرة، وإصابة جميع أطرافها.

وجرى تحويل المصابين جميعاً إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لبيان الإصابات وعمل تقارير طبية، وأفادوا بأنهم تشاجروا بسبب ملكية المدفن، وقالت السيدة إن المتهم الآخر هو من بدأ بالشجار، واستخدم آلة حادة وحاول المواطنون إثناءه لكنه صمم على الشجار، وحُرر محضر بالواقعة وجار استكمال الإجراءات القانونية.