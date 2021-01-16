سعر الدولار اليوم السبت 16-1-2021 مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لمتابعيها على مدار الساعة، أسعار الدولار وفق آخر تعاملات ورد قبل اليوم السبت الموافق 16 يناير، في عددٍ من البنوك الحكومية والخاصة المختلفة على النحو التالي، مثل بنك مصر، البنك الأهلي المصري، بنك الإسكندرية، بنك قناة السويس، وغيرها، وجاء سعر الدولار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وسجل اليورو وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 15 يناير الحالي، نحو 18.91 جنيها للشراء، و19.13 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي البنك الأهلي المصري نحو 18.90 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 18.93 جنيه للشراء و19.13 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل سجل 18.94 جنيه للشراء و19.12 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 15 يناير، إلى نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي بنك مصر نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الجنيه الإسترليني وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 15 يناير، في بنك مصر نحو 21.25 جنيه للشراء و21.45 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.26 جنيه للشراء، و21.50 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 21.25 جنيه للشراء و21.49 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 21.24 جنيه للشراء و21.46 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 15 يناير الحالي، في بنك الإسكندرية 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل نحو 4.16 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.