فرنسا تغلق 9 مساجد بسبب «التطرف» و«معايير السلامة»

تواصل الحكومة الفرنسية حملتها في مراقبة دور العبادة في البلاد، حسب قانون «النزعة الانفصالية» والذي أغلقت بفعله 9 مساجد من إجمالي 18 مسجدا كانت تتم مراقبتهم بشكل خاص بناء على طلب وزير الداخلية جيرالد دارمانان، وفي الوقت نفسه مازال هاشتاج مقاطعة المنتجات الفرنسية متصدر قائمة الأكثر تدولا على مواقع التواصل الاجتماعي لليوم 81 على التوالي.

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، أن قرار إغلاق المساجد جاء بناء على تعليمات الرئيس إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء، الذي طالب بـ «إجراءات حازمة ضد النزعة الانفصالية الإسلامية»، على حد تعبيره.

ولا ينوى «دارمانان» الاكتفاء بهذه النتيجة، حيث تضع قوات الأمن ما يقرب من 89 مسجدا أمام نظرها، قائلا: «يمكننا على وجه الخصوص إرباك الأئمة الذين أدلوا بتصريحات تتعارض مع قيم الجمهورية، أو لديهم تمويل مشكوك فيه أو أخطاء في قنوات اليوتيوب»، مؤكدا أن ماكرون طلب منه «حل جمعيات إسلامية جديدة»، متابعا: «طلبات الحل التي من شأنها أن تستهدف عشرات الهياكل خلال الأسابيع المقبلة».

وأشار تقرير للوزارة الداخلية إلى أن إغلاق 8 مساجد كان لأسباب إدارية، خمسة منها لعدم امتثالها لمعايير السلامة، بينما تم إغلاق ثلاثة مساجد أخرى «لأسباب مختلفة»، بالإضافة إلى مسجد «بانتان»، الذي أغلق للمرة الأولى في نوفمبر لمدة ستة أشهر، وذلك لنشر مقطع فيديو على صفحته في «فيسبوك» يندد بعرض المعلم صموئيل باتي قبل اغتياله، وفقا لما نشرته صحيفة «لوفيجارو».

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن تم إغلاق مسجد «سيفران» المتطرف، والذي أعيد افتتاح مكان تحت الأرض بعد عام من إغلاقه، وكذلك مسجد «ألجيكو» في بوبيني بشكل دائم بسبب عدم امتثاله لمعايير السلامة، كما خضعت مساجد أخرى في هيرولت ومرسيليا، لـ «إجراءات قانونية» و«تدقيقات ضريبية».

أكدت السلطات أيضًا حل جمعية «Ciel» أو«السماء»، في مدينة ستراسبورج، وقال الوفد المرافق للوزير إنه تم إجراء 34 فحصا في الأسابيع الأخيرة في أماكن عبادة للمسلمين.