«يا حبك».. قصي حاتم يطرح أحدث أغنياته مع علي صابر (فيديو)

تعاون جديد يجمع الفنان الشاب قصي حاتم مع الفنان الملحن علي صابر بأغنية جديدة حملت عنوان «يا حبك»، اختارها من كلمات الشاعر رامي العبودي.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي، «ياحبك الميروح من گلـبـي .. ياوجهـك الميغيب عن بالـيياعطرك المافارك أنفاسـي .. يالكلشي بيـك أيغير أحوالـي» .

وأبدى قصي حاتم سعادته بالأغنية الجديدة وتعاونه مع الملحن القدير على صابر فيها، مؤكدًا حرصه المتواصل في عملية اختيار أعماله الغنائية الذي يسعى من خلالها الوصول لشريحة كبيرة من الجمهور في العراق والعالم العربي، واضعًا نصب عينه محبيه ومتابعيه.

وتصدى لعملية التوزيع الموسيقي والمكس والماستر الفنان حسام كامل، والتي جاءت متضمنه مجموعة من الإيقاعات العراقية والموسيقى العصرية، وتم طرحها وعرضها في قناة قصي حاتم الرسمية في اليوتيوب .

إلى جانب توزيعها عبر جميع الإذاعات في العراق والخليج والوطن العربي، إلى جانب جميع المكتبات الموسيقية المتخصصة، وتحت متابعة وإشراف حسن كشمولة.

يأتي هذا التعاون بعد النجاح الذي حققه قصي حاتم مع الملحن على صابر، حيث طرح منذ أشهر أغنية «اليوم أنت»، والتي تعاون بها الثنائي، بعد أن كتبها الشاعر عمار محمد وقام بعملية التوزيع الموسيقي والمكس محب الراوي، وأخرجها المخرج حسن كشمولة.

التعاون الثاني بين قصي والملحن علي صابر

حملت أغنية أغنية «اليوم أنت» كلمات عاطفية جميلة تحدث بها قصي مع نفسه عن عشقه وإشتياقه لمحبوبه، وقام بأدائها بإحساسه وصوته المتميز، وقدمها للجمهور بالأسلوب المصور لذكرياته مع محبوته، والذي صورها بلقطات فيها الجماليات المتنوعة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.