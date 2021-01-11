«مفاجأة».. أغنية جديدة لـ علي الحجار بالتعاون مع حلمي بكر قريبا

كشف الملحن حلمي بكر أنه لحن أغنية للفنان الكبير علي الحجار وستطرح في السوق قريبًا، باسم «مفاجأة».

وتحدى «بكر» لميس الحديدي بأن يقول أسماء مهرجانات شعبية، لترفض الأخيرة خوفًا من المشكلات: "تحبي أقول لكِ أسماء أغاني بس هتتحملي وزر العقوبة؟!"، وردت قائلةً: "شكرا متقوليش، أنا عارفاهم ومحبش أكررهم قدام جمهوري"، وذلك خلال حلقة الأحد من برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "on".

ودعا حلمي بكر القنوات إلى إذاعة الأغاني الجيدة: "المهرجانات هتموت لوحدها، لأن مغني المهرجانات هربوا لأغاني العظماء وبيبوظوها دلوقتي زي ما عملوا مع أم كلثوم، لأنهم وقعوا وكتروا".

وقال، إن الفنان هاني شاكر هو أفضل صوت سمعه في 2020، ثم الفنان صابر الرباعي قائلًا إنه معجزة، كما تساءل عن اختفاء بعض الأصوات الرائعة عن الساحة مؤخرًا: "فين ثروت ومدحت صالح وعلي الحجار والحلو؟! قاعدين في بيوتهم ليه؟!".

وأضاف: "فين كارمن سليمان؟! من أحلى الأصوات اللي مش عارفين نفتح لها سكة، وآمال ماهر فين؟! ونادية مصطفى قاعدة في بيتها ليه؟! لازم أجيب مطربة بـ3 حواجب وتغني وتلاعب حواجبها عشان تبقى مشهورة؟!".

وتابع: "العام الماضي كان به أغانٍ جميلة، ولكن أحيانا تنجح الأغنية وتطلع لها أغنية تاكلها، انا عاوز عصا موسى عشان تاكل كل اللي في الأرض"، لترد عليه الإعلامية لميس الحديدي سائلةً إياه: "مفيش أغنية وقفت قدامها وقلت عليها الله؟!".

ورد عليها بقوله: "طول ما أنا قاعد بقول ربنا ياخدهم وبقول أكتر من كده"، وذلك في إشارة إلى مطربي المهرجانات الشعبية.