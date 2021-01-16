«القوى العاملة» تعين 599 شابا بالقطاع الخاص والاستثماري في دمياط

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط 599 شاباً منهم 9 شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 990 شاباً ، فضلا عن توفير 26 فرصة عمل، كما تم استخراج 305 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقال وزير القوى العاملة، إنَّ المديرية صرفت منحًا للرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة بلغت 13 ألفاً و655 جنيهًا لـ19 عاملاً من المسجلين بالمنظومة، كما يجرى تجهيز منحة المولد النبوي الشريف لصرفها لتلك الفئة.

تلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا بذلك من منى الأطروشي مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنَّه في مجال السلامة والصحة المهنية أجرت المديرية خلال شهر ديسمبر الماضي تفتيشًا على 137 منشأة، مع إعادة التفتيش على 93 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 63 محضر سلامة وصحة مهنية، وإعداد 17 مذكرة غلق إداري، فضلاً عن تلقي 22 شكوى، واتخاذ إجراء قانوني حيال 12 شكوى منها، وشكوتين منها مستوفاة، و6 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التفتيش العمالي، أجرت مديرية القوى العاملة بدمياط تفتيشًا على 218 منشأة، إلى جانب إعادة التفتيش على 44 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 34 محضراً، وتمّ تلقي 14 شكوى عمالية، وتمّ تسوية شكوتين ودياً، وتحويل 7 منها للقضاء، وتبقت 5 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة، كما تمّ عقد 4 ندوات توعية للعمال وأصحاب العمل.