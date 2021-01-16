بعد تشكيلها.. تعرف على اختصاصات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

انتهت اللجان النوعية بمجلس النواب، من انتخابات هيئات مكاتبها، وضمن 25 لجنة نوعية، توجد لجنة القوى العاملة والتي جاء تشكيلها برئاسة، النائب عادل عبدالفضيل أحمد سعد عياد، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، سولاف درويش، وكيل اللجنة، وكذلك أحمد السيد مهنى أحمد، وكيل اللجنة، عبدالفتاح محمد عبدالفتاح.

التشريعات العمالية

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، اختصاصات اللجان النوعية، حيث تختص بـ (6) اختصاصات، والتي تستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

- العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية.

- التشريعات العمالية.

- التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام والتنمية الادارية.

- التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية.

- تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهنى والنقابات والاتحادات.

- الجمعيات التعاونية الحرفية.

لجنة القوى العاملة

وتغير تشكيل لجنة القوى العاملة، عن الفصل التشريعي الماضي 2015، حيث كان يرأس اللجنة جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر، وفي منصب وكيلي اللجنة، كلا من محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد العمال، والنائب جمال عقبي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلا أن الثلاثة أعضاء غير موجودين بالمجلس الجديد، الذي انطلق مؤخرًا، ونجحت لجنة القوى العاملة في المجلس السابق، القيام بدورها في صدور العديد من القوانين منها قانون الخدمة المدنية، وقانون التنظيمات النقابية، وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

وانطلق مجلس نواب 2021، الثلاثاء الماضي، بآمال جديدة للطبقة العاملة في مصر سواء للقطاع العام أو الخاص، التي تنتظر الكثير من لجنة القوى العاملة، خاصة في ظل انتظار صدور قانون العمل، الخاص بالعاملين بالقطاع الخاص، والذي من شأنه يضمن تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل، كي يخلق بيئة وظيفية ملائمة لأكثر من 26 مليون عامل، بالإضافة إلى تعديل بعض مواد قانون التأمينات الجديد، والخاصة بالمعاش المبكر.