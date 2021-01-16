«وقفة رجالة» يتصدر أفلام موسم رأس السنة بـ500 ألف جنيه

تصدر فيلم «وقفة رجالة» إيرادات موسم رأس السنة، حيث حقق أمس الجمعة بدور العرض إيرادات تقرب من 500 ألف جنيه، وهو يعتبر الرقم الأكبر الذي حققه الفيلم منذ طرحه من أيام .

وتدور أحداث الفيلم فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

فيلم «وقفة رجالة» من بطولة ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء، والعمل بـ 25% من طاقتها الاستيعابية، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويتنافس الفيلم مع 9 أفلام أخرى، هي «ريما، الصندوق الأسود، توأم روحي، زنزانة 7، عفريت ترانزيت، صابر وراضي، ريما، حظر تجول، خان تيولا، الخطة العايمة».

فيلم «ريما» يحتل المرتبة الثانية بـ 50 ألف جنيه

وتصدر فيلم «ريما» الإيرادات في المرتبة الثانية، حيث حقق أمس مايقرب من 50 ألف جنيه، ويتقاسم بطولته محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبدالقادر، ايهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، مها نصار، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، أحمد فتحي، علاء مرسي، محمد جمعة، عبدالحميد العوام، منتج فني مدحت لبيب، تصوير أحمد عاشور، إنتاج عمرو طنطاوي، تأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام.

«الخطة العايمة» يحقق 42 ألف جنيه

ولا زال يحقق فيلم «الخطة العايمة» إيرادات عالية، حيث وصلت إلى 41 ألف جنيه أمس، ويشارك في بطولته محمد عبدالرحمن توتا، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، وهو فيلم كوميدي اجتماعي إخراج معتز التوني، وتأليف كل من أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.