«وقفة رجالة» يتصدر إيرادات أمس بـ 304 آلاف جنيه

واصل فيلم «وقفة رجالة» للمخرج أحمد الجندي، وبطولة الثنائي ماجد الكدواني وأمينة خليل، تصدر إيرادات الأفلام المطروحة بدور العرض السينمائي، حيث حقق 304 آلاف و479 جنيها، أمس الخميس، رغم قرار الحكومة بتشغيل السينمات بنسبة 50% من طاقتها في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

ويُعد فيلم «وقفة رجالة» بمثابة أولى الأفلام التي تم طرحها في مطلع 2021، وحقق ردود فعل إيجابية من الجمهور والنقاد منذ طرحه بدور العرض السينمائي، وهو ما انعكس بالإيجاب على إيرادات الفيلم التي تتزايد من يوم لآخر.

15 مليون مشاهدة

وتجاوز عدد مشاهدي الإعلان الدعائي للفيلم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 15 مليون مشاهدة منذ طرحه، حيث تدور أحداثه في أجواء من الكوميديا الممزوجة بالدراما التشويقية الاجتماعية.

كوميديا الأحداث

وتدور أحداث الفيلم حول 4 أصدقاء منذ مرحلة الدراسة يجتمعون بعد أعوام للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

ويشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، سيد رجب، محمد سلام، شريف دسوقي، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم سوسن بدر، إيمان السيد وصفاء الطوخي، وهو إنتاج بين 3 جهات إنتاجية وهم سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

وينافس «وقفة رجالة» مجموعة من الأفلام التي تم عرضها مؤخراً في العام الماضي، منها فيلم «ريما» الذي حقق إيرادات أمس 30 ألف و911 جنيه، وفيلم «الخطة العامية» الذي حصد 23 ألفا و731 جنيها، بينما حقق فيلم «الصندوق الأسود» إيرادات وصلت إلى 13 ألفا و356 جنيها، وحقق فيلم «حظر تجوال» ألفين و516 جنيها، وحقق فيلم «صابر وراضي» إيرادات وصلت إلى 5 آلاف و516 جنيها.