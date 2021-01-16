مسؤولو الإسكان يتفقدون محطة تنقية مياه الأميرية: اهتموا بتدابير كورونا

أجرى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس أحمد ياسر، عضو المكتب الفني لوزير الإسكان، جولة تفقدية لمحطة تنقية مياه الشرب بمنطقة الأميرية، والتي تتولى تشغيلها وصيانتها شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشاد نائب وزير الإسكان بمستوى أداء العاملين بالمحطة، والذي أدى بدوره لاستمرارية عملها بهذه الصورة الجيدة، رغم مرور ما يزيد على 60 عامًا على بدء تشغيلها، موجهاً باستمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة مخاطر جائحة كورونا، للحفاظ على صحة وسلامة العاملين.

كما حث العاملين باختلاف مسؤولياتهم، على استمرار الجهود الحثيثة، من أجل استمرار المحطة فى أدائها المتميز للمحافظة على حصولها المستدام لشهادات جودة الأداء والسلامة والصحة المهنية.

وأوضح أنَّ المحطة تقع على مساحة نحو 42 فدانا على ترعة الإسماعيلية، وهي مصدرها الأساسي للمياه، ويديرها حوالي 250 فردا من الكوادر الفنية والإدارية المختلفة، والمحطة مُصممة ومُنفذة بالنظام التشيكي وتمّ افتتاحها في 23 يوليو من عام 1962 بطاقة تصميمية 400 ألف م3/يوم، وقد شهدت المحطة على مر السنوات العديد من أعمال التجديد والإحلال المستمرة، ومنها أعمال التوسعات الأخيرة عام 2014 لتضيف 200 ألف م3/يوم لطاقة المحطة التصميمية لتصبح 650 ألف م3/يوم كطاقة إجمالية.

وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أنَّ محطة الأميرية تُعد من المحطات المهمة التي تخدم العديد من المناطق الحيوية بإقليم القاهرة الكبرى، ومنها مناطق مصر الجديدة، ومدينة نصر، والزيتون، وحدائق القبة، وبعض أجزاء من مناطق غمرة، والزاوية الحمراء، والشرابية.