«مقرر طرحه قريبا».. تفاصيل الإعلان الـ15 لوحدات الإسكان الاجتماعي

مع بداية هذا العام، ينتظر المواطنون طرح وحدات أخرى، كي يتمكنوا من الحصول على إحداها، ضمن التي توفرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

كما ينتظر المواطنون المتقدمون لحجز وحدات الإعلانات السابقة إعلان فوزهم بالوحدات، وهم المتقدمين لحجز وحدة سكنية، ضمن الوحدات المطروحة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، خلال شهر من غلق باب الحجز، لحين الانتهاء من عمليتي الفرز والاستعلام.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

ومن المنتظر طرح وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، في شكل جديد، وهو الإعلان الخامس عشر، عقب الانتهاء من فرز طلبات المتقدمين لوحدات الإعلان السابق.

ومن المقرر أن يتضمن طرح وحدات الإعلان الخامس عشر، عددا من المدن الجديدة، منها: «6 أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، وحدائق العاصمة بمدينة بدر، والعبور الجديدة».

وسيتم سداد قيمة الوحدة السكنية بالطرح الجديد، في عدد من الأنظمة المختلفة، منها نظام التمويل العقاري، الذي يسمح بتقسيط قيمة الوحدة لمدة تصل إلى 20 عاما، وستبدأ مساحة الوحدات السكنية التى سيتضمنها الإعلان الجديد من 90 مترا مربعا.

وستطرح الوحدات ضمن الإعلان الخامس عشر كاملة التشطيب، كغيرها من الوحدات ضمن الإعلانات السابقة للصندوق، على أن تسلم للعملاء الفائزين، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ الإعلان عن الطرح.

وبمطابقة الشروط، ستجدها متشابهة إلى حد كبير مع شروط ومواصفات الوحدات السكنية التي طرحت من قبل، خلال الإعلانات السابقة؛ إذ أن شروط الحصول على وحدة سكنية لا تختلف من إعلان لآخر، بل أنها متشابهة في جميع الشروط، ولكن تختلف فقط في مساحة الوحدات وأسعارها.