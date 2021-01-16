طالبوا بإعدامه.. «واشنطن بوست»: المحتجون كانوا على وشك أسر مايك بنس

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، في تقرير مساء أمس، أن أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغاضبين خلال اقتحامهم مبنى الكونجرس، اقتربوا لمسافة عشرات الأمتار فقط من نائب الرئيس مايك بينس وعائلته، وكان قريبا من السقوط بأيديهم.

وأوضحت، وفق ما نقلت قناة «روسيا اليوم»، أنه بناء على فيديوهات وإفادات مسؤولين أمنيين، أن نحو 30 مترا فقط كان تفصل بين بنس وزوجته وابنتهما والمشاغبين الذين كان بعضهم يعبرون عن غضبهم إزاء رفض نائب الرئيس إلغاء نتائج الانتخابات وكانوا يصفونه بـ«الخائن» داعين إلى «إعدامه شنقا».

إجلاء «بنس» من قاعة اجتماعات مجلس الشيوخ

وذكرت «واشنطن بوست» أنه تم إجلاء «بنس» من قاعة اجتماعات مجلس الشيوخ بعد نحو 14 دقيقة فقط من إبلاغ شرطة الكابيتول لأول مرة عن وجود متسللين داخل المبنى، وأتاح هذا التأخر للمشاغبين الاقتراب منه لمسافة خطيرة.

لفتت أيضا الصحيفة إلى أن المشاغبين صعدوا على مدرج يؤدي إلى الطابق الذي يستضيف قاعة مجلس الشيوخ بعد نحو دقيقة من مغادرة بينس لها، وأصبحوا على بعد نحو 30 مترا فقط عن الغرفة التي تقل عناصر للخدمة السرية إليها نائب الرئيس وعائلته.

الصحيفة: لو دخل المشاغبون قبل ثوان معدودة لوقع «بنس» بقبضتهم

وأكدت «واشنطن بوست» أنه لو دخل المشاغبون من أنصار «ترامب» إلى المكان قبل ثوان معدودة من ذلك لكان بإمكانهم ملاحظة «بنس».

وأوضحت أن ضابطا في شرطة الكابيتول تبين لاحقا أن اسمه يوجين جودمان صرف اهتمامهم واقتادهم بمفرده إلى جزء آخر من المبنى، في ليلة كانت غير مسبوقة أمام أنظار العالم كله.