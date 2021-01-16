افتتاح المقر الجديد لمعهد التأمين في مصر

افتتح وزير المالية الدكتور محمد معيط، المقر الجديد لمعهد التأمين صباح اليوم، بحضور المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ورئيس مجلس إدارة المعهد، وبحضور لفيف من قيادات ورؤساء شركات التأمين العاملة.

وكانت الجمعية العامة للاتحاد المصرى للتأمين قد وافقت على تقديم دعم بقيمة 5 ملايين جنيه لتمويل المقر الجديد للمعهد إيمانا منها بأهمية التدريب والدراسات المهنية في الارتقاء بقطاع التأمين المصرى.

المعهد يهدف لنشر الثقافة التأمينية.. والمبنى الجديد صُمم وفقا لأحدث التقنيات

وأنشئ المعهد لتحقيق هدفين رئيسيين وهما: نشر الثقافة التأمينية على مستوى رفيع من التخصص الفني في سوق التأمين، العمل على تزويد السوق المصرية والعربية للتأمين بأجيال من الخريجين الحاصلة على درجة رفيق بمعهد التأمين القانوني بلندن ليساعدوا بعملهم في رفع المستوى المهنى لصناعة التأمين، ويسعى معهد التأمين القانوني إلى تحقيق أعلى درجات الالتزام بمبادئ وأخلاقيات العمل سواء من العاملين أو الدارسين أو الخريجين وكل من يتعامل معه ويعتبر معهد التأمين بمصر أن طريق النجاح هو العمل من خلال فريق عمل متجانس من العاملين والخبراء والاستشاريين ويلتزم المعهد بتحقيق جميع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لصناعة التأمين سواء كانوا أفرادا أو هيئات باعتبار أن التطوير والتجديد المستمر هو طريق إلى التميز.

وقال محمد الدشيش الرئيس التنفيذي للمعهد، إن المبنى الجديد صمم وفقا لأحدث التقنيات ومجهز بقاعات تدريب على أعلى مستوى، بالإضافة إلى غرف التحكم وكاميرات مراقبة لقاعات الامتحانات ليتواءم مع الرسالة المستهدفة للمعهد على مستوى السوقين المصرية والعربية لا سيما بعد الحصول على موافقة معهد التأمين القانوني بلندن على إجراء الامتحانات الخاصة به بمعهد التأمين بمصر.

الزهيري: نهدف إلى زيادة الوعي التأميني

قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين ورئيس مجلس إدارة المعهد: «يهدف المقر الجديد للمعهد التوافق مع الخطة الخاصة بتطوير وزيادة الوعى التأمينى وتنمية الكوادر البشرية بالسوقين المصرية والعربية والتي تتضمن التدريب وجها لوجه وعبر المنصات الإلكترونية»، وتتضمن خطة تطوير المعهد إضافة المقر الجديد تدريس بعض مناهج الدبلومات التي تقدم للدارسين باللغة الإنجليزية وتنميتها بما يتناسب مع تطورات الأسواق العالمية ويقدم معهد التأمين 4 دبلومات متخصصة بتأمينات الحياة والطبى وإعادة التأمين والتسويق .

وجدير بالذكر أن معهد التأمين بمصر أنشئ عام 1975 وتم انضمامه لمعهد التأمين القانوني بلندن في عام 1976 من خلال المؤتمر العام الذى عقد بمدينة كوفينترى بالمملكة المتحدة، حيث أصبح المعهد الأول من نوعه في المنطقة العربية، كما يعتبر المعهد الثامن عشر في ترتيب إنشائه عالميا، وهو مركز دولى معتمد بالدول العربية والأفريقية والآسيوية لامتحانات المعاهد الدولية ومعهد التأمين القانوني بلندن ومعهد إدارة تأمينات الحياة ومعهد اكتتاب تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المعروف أن عضوية المعهد ستكون إلزامية لكل الشركات العاملة بالسوق المصرية طبقا للنظام الأساسي المعتمد من هيئة الرقابة المالية باعتباره كإحدى الجهات المعاونة المسجلة بالهيئة وسيصبح كيانا تعليميا مستقلا تحت إشراف الاتحاد المصرى للتأمين بعد إقرار النظام الأساسي من مجلس الوزراء.