أطباء يحذرون من إطعام الكلاب عظام الدواجن: تسبب مشكلات في المعدة

حذرت مجموعات طبية «جروبات» على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تضم أطباء بشريين وبيطريين، من تناول الكلاب أطعمة معينة مثل «العنب والزبيب والشوكولاتة والمكسرات»؛ لأنها قد تؤدي لوفاتهم.

وضمت قائمة الأطعمة الممنوع تقديمها للكلاب كلا من:

(البصل والثوم)

قيل إنه يسبب إصابة الكلاب بتفتت خلايا الدم الحمراء، وفقر الدم، لذلك يجب ألا يقدم لها أطعمة تحتوي عليها.

(المشروم)

قيل إنه يتسبب في إصابة الكلاب بمشاكل في الجهاز الهضمي والكبد، وإذا أفرط في تناوله يتوفى.

(القهوة)

قال الأطباء، إن مادة الكافيين الموجودة في القهوة مضرة للكلاب، وتتسبب في زيادة خفقان قلبه، والموت المفاجئ له.

(عظام الدواجن)

قيل إنها تسبب مشاكل كثيرة في معدة الكلاب وتحدث ثقوبا، لذلك يفضل الامتناع عن إطعامها للكلاب.

(المكسرات)

بحسب الأطباء، تتسبب في انخفاض درجة حرارة الجسم، وقد تسبب مشاكل في حركة الكلب، خاصة أرجله الخلفية.

(اللبن)

قيل إنه يتسبب في إصابته بمشكلات خطيرة في الجهاز الهضمي، بجانب الإسهال والتقيؤ، لعدم امتلاك الكلب للانزيمات اللازمة لهضمه.

(الزبيب)

وفقا للأطباء، فإنه يتسبب في إصابة الكلاب بفشل كلوي سريع، قد يؤدي إلى وفاته في غضون أيام، إذا أفرط في تناوله بكميات كبيرة.

(الشيكولاتة)

قيل إنها تسبب عدم انتظام ضربات القلب، وارتفاع درجة حرارة جسم الكلب؛ لاحتوائها على مادة الثيوبورمين المضرة له.

(العنب)

قيل إنه يتسبب في إصابة الكلاب بمشاكل في الجهاز الهضمي، تؤدي للفشل الكلوي في غضون أيام قليلة، ويؤدي إلى الوفاة إذا أفرط في تناوله.

عضو نقابة الأطباء: الكلب حيوان آكل للحوم.. وليس من الطبيعي أن يأكل هذه الأنواع

من جانبه، قال الدكتور فيصل شرف، عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنة النقابات الفرعية، إن الكلب حيوان آكل للحوم، وهذه هي طبيعته التي فُطر عليها، ولكن من الممكن أن يأكل النشويات كالخبز أو الأرز لرفع الطاقة.

وأضاف «شرف» أن الكلاب عموما لا تنجذب إلا الشوكولاتة والفواكهة والخضروات، بحكم شهيتها، فليس من الطبيعي أن يأكل هذه الأصناف من الطعام، موضحا أن كل أعضاء الكلب تتهيأ لأكل اللحوم، بداية من اللسان، نهاية بالمعدة بإفرازاتها التي تساعده في هضم الدهون.

وتابع الدكتور فيصل شرف: «بالتأكيد هناك بعض الأطعمة التي تؤثر على صحة الكلب، إذا كان الطعام الذي يتناوله غير طازج أو يحتوي على مواد كيميائية، أو بكتيريا، أو متبقيات دوائية، فكل هذه الأمور تؤثر على صحته سلبا، إضافة إلى أن تغيير طبيعة نظامه الغذائي يؤثر على شهيته بشكل كبير، فمن الممكن أن يمتنع عن الطعام في هذه الحالة لمدة قد تصل إلى 3 أيام».