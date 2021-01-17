في الذكرى الأولى لوفاة نادية رفيق.. 12 معلومة عن صاحبة دور الأم

أشهر من قدمت دور الأم في الكثير من المسرحيات والمسلسلات التليفزيونية في فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، ملامحها البريئة، ومعاملاتها الحنونة، جعلتها في صدارة ترشيحات المخرجين لدور الأم، إنها الفنانة نادية رفيق، التي يحل اليوم ذكرى رحيلها الأولى، حيث إنها توفيت العام الماضي يوم 17 يناير إثر تعرضها لأزمة صحية، وفي التقرير التالي نعرض أبرز المعلومات عنها :-

- ولدت فى 8 فبراير من عام 1935 واسمها بالكامل نادية رفيق حبيب.

بداية مشوارها الفني

- بدأت مشوارها الفنى فى نهاية الخمسينيات بالعمل بالإذاعة المصرية.

- كان له النصيب في الالتحاق بالتليفزيون عند افتتاحه فى عام 1960.

- قدمت عددا من السهرات الخاصة التليفزيونية والمسلسلات، كما عملت بالجزء الخاص بأفلام التليفزيون.

- فى بداية الثمانينيات عملت بالأفلام السينمائية وكان أول أفلامها «أهل القمة» عام 1981 مع الفنانة سعاد حسني.

- تميزت خلال مشوارها الفني بدور الأم، فكان أي مخرج يشاهدها يرشحها لتكون في دور الأم.

أهم أعمالها الفنية

- اشتركت فى كتابة قصص وسيناريوهات بعض سهرات التليفزيون، ومن أهم مسلسلاتها «أحلام الفتى الطائر» .

- قدمت عددا من الأعمال الفنية المهمة منها، «أخو البنات والأصدقاء وباب الخلق».

- من أفلامها السينمائية «مدافن مفروشة للإيجار والإرهاب وتحت الصفر ومسجل خطر».

- قدمت دور الأرملة العجوز التى تريد الاقتراض من البنك لتذهب للحج بفيلم «امرأة تحت المراقبة» عام 2000 مع نبيلة عبيد.

- كان آخر أعمالها مع الفنان محمود عبدالعزيز في مسلسل «باب الخلق» عام 2012، ولم تقدم أي أعمال فنية بعدها.

- ابتعدت عن الوسط الفني لما يقرب من 8 أعوام قبل وفاته، وذلك بسبب تقدم عمرها، وتأخر حالتها الصحية .