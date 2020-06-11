حبيبي دائما وحب في الزنزانة.. أبرز الأفلام السينمائية لـ محمود مسعود

يعد الفنان محمود مسعود واحدا من كبار الفنانين أصحاب الموهبة المميزة في الأداء التمثيلي، حيث بدأ مشواره الفني على خشبة المسرح مثبتا جدارته وموهبته الحقيقية، وبالرغم من عدم لمعانه وشهرته بشكل كبير إلا أنه تعاون خلال مشوار الفني مع كبار الفنانين والمخرجين وشارك بعدد من الأفلام السينمائية التي تعتبر علامات في تاريخ السينما المصرية.

من أبرز الأفلام التي شارك بها الفنان محمود مسعود كانت فيلم "حبيبي دائما" من بطولة الفنان الراحل نور الشريف والفنانة بوسي، ومن إخراج حسين كمال وعرض في عام 1980، وقدم من خلاله "مسعود" شخصية طبيب.

كما شارك الفنان محمود مسعود في فيلم "حب في الزنزانة" أمام عادل إمام، سعاد حسني ويحيي الفخراني وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من إخراج محمد فاضل وجسد من خلال "مسعود" شخصية شاب يدعى "حسام".

كما قدم في عام 1989 فيلم "حكاية تو" أمام الفنان فريد شوقي ومن إخراج يحيي العلمي، كما شارك عام 2015 في فيلم "الليلة الكبيرة" للمخرج سامح عبد العزيز والذي ضم عدد كبيرا من النجوم مثل "سميحة أيوب، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق وسيد رجب.

كان آخر ظهور للفنان محمود مسعود في السينما عام 2018 بظهوره كضيف شرف فيلم "سوق الجمعة" للمخرج سامح عبد العزيز.

وكان توفي صباح اليوم، الفنان محمود مسعود، عن عمر ناهز 67 عاما، ونعت نقابة المهن التمثيلية‬‫، الفنان ⁧‫محمود مسعود‬⁩، في بيان لها، قائلة: "‬‫رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان‬".