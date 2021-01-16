حب لا ينتهي.. الروسية «عاشقة الغردقة» تطلق مسابقة للمواهب الشابة

قصة حب لا تنتهي بين «الدكتورة صافية» ومدينة الغردقة، في محافظة البحر الأحمر، حيث بدأت هذه القصة قبل 18 عاماً، عاشت فيها السيدة الروسية بين أحضان المدينة الساحلية، بعدما تزوجت من أحد المصريين، وأنجبت منه 3 أبناء، حتى استحقت لقب «عاشقة الغردقة».

«أعيش في منزلي مع 4 رجال مصريين»، هكذا وصفت «صافية»، في حديثها لـ«الوطن»، حياتها في مدينة الغردقة، في إشارة إلى زوجها وأبنائها الثلاثة، مشيرةً إلى أنها تعشق البحر الأحمر لدرجة الجنون، حيث عاشت في هذه المحافظة أكثر مما عاشته في بلدها روسيا.

وامتدت حالة العشق لتشمل أيضاً الشعب المصري، تحزن لما يصيب المصريين، وتشاركهم أفراحهم، بل لا تتوانى لحظة في الدفاع عن مصر والمصريين بكل ما تملك، ضد أي إساءة يتعرضون لها، حتى أصبحت مصرية الهوية، حتى وإن كانت بدون أوراق رسمية.

وفي إطار تشجيع المواهب الشابة في الأدب العربي، أطلقت «الدكتورة صافية»، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مسابقة في الشعر وكتابة القصص والإنشاد الديني والطبخ، وأعلنت عن مكافآت لأصحاب المركز الأول في كل فرع من فروع المسابقة.

وأكدت عاشقة الغردقة أن المسابقة لاقت قبولاً كبيراً لدى العديد من أبناء مدينة الغردقة وغيرها من مدن البحر الأحمر، حيث يتابع صفحتها الآلاف من أبناء المحافظة، وشارك عدد كبير من متابعيها في الاستفتاء على الفائزين بجوائز المسابقة، مشيرةً إلى أن الهدف الأساسي للمسابقة هو إظهار الجانب الإيجابي عند المصريين، والاهتمام به، لأنها تؤمن بأن المصريين يملكون طاقات إيجابية هائلة.

ولفتت إلى أن المسابقة أسفرت عن فوز «شهد حمدي السعودي»، طالبة بكلية التربية قسم بيولوجي باللغة الإنجليزية، تبلغ من العمر 20 عاماً، وذلك في موهبة كتابة القصص، حيث تهوى كتابة القصص والروايات والأشعار منذ صغرها، وتعتزم المشاركة ببعض إنتاجها الأدبي في معرض القاهرة الدولي القادم.

أما الفائزة الثانية «مريم سعيد محمد»، طالبة في الصف الثاني الثانوي، وموهبتها الإنشاد الديني، والثالثة «أسماء محمد رمضان»، وموهبتها الطبخ، وهي متزوجة وأم لبنتين.

وفي إطار تعبيرها عن قصة حبها لمصر، ولمدينة الغردقة على وجه التحديد، نشرت «صافية»، عبر صفحتها، عدداً من مقاطع الفيديو تدافع فيها عن مصر ضد أي إساءة، وفيديو آخر لمساندة المرأة المصرية، وأكدت أن الزوجة المصرية تتحمل أعباء الحياة بكثير من الصبر، بالإضافة إلى فيدو آخر للحديث عن الشعب المصري، ووصفت المصريين بأنهم «رجالة»، و«من أحسن شعوب العالم»، وعدد من الفيديوهات الأخرى في حب مصر والمصريين.

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