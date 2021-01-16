ميدو: «قطار العين السخنة مشروع عظيم لازم نحافظ عليه ونعاقب المهملين»

قال أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لفريق مصر المقاصة، إن مصر بها قطارات حديثة يتم عملها الآن في العين السخنة لذلك يجب علينا الحفاظ عليها وأي شخص يقوم بالكتابة أو الشخبطة عليه يدفع غرامة فورية وتكون كبيرة.

وأضاف «ميدو»، خلال تدوينه له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن مصر عاملة قطارات حديثة جميلة جدا أتمنى يطلع قانون أن أي حد هيتمسك بيكتب أو بيشخبط أو بيحفر اسمه هو وحبيبته ويرسم قلب غرامة فوريه وتكون غرامة كبيرة.

وتابع، نفسي نحافظ على الحاجات الكويسة اللي بتتعمل، قطار العين السخنة ده مشروع عظيم وأتمنى أنه يكمل في مرحلة تانية لسفاجا.

وأضاف : "معرفش في ناس جايبة فكرة أن خط البحر الأحمر بتاع الناس المرفهة بس منين.. خط البحر الأحمر مليان موظفين وعمال في الزعفرانة ورأس غارب والغردقة وسفاجا خط السكة الحديد ده هيخدم عليهم كويس جدا.. ده غير فرص العمل اللي هيوفرها خط زي ده".

يذكر أن أعمال تنفيذ مشروع أول قطار سريع فى مصر "العين السخنة - العلمين" بطول 486 كم، أول 2021، سيتم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع القطار السريع الواصل من العين السخنة حتى العلمين مطلع العام الجديد، ستبدأ من من المدينة الرياضية العالمية بالعاصمة الإدارية حتى مدينة برج العرب بالإسكندرية بطول 260 كم مارا بالقاهرة الجديدة و 6 أكتوبر.

وأن من سيتولى تنفيذ هذا المشروع هو تحالف من الشركات المصرية والعالمية، وأن تصنيع قطاراته سيتم محليا في المصنع الذى سيتم إنشاؤه بمنطقة شرق بورسعيد، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ أول قطار سريع خلال 3 سنوات بتكلفة تصل إلى 6 مليار دولار، والقطار السريع سيكون لنقل الركاب والبضائع معا.