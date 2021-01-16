حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بالقوصية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع قرى ومراكز المحافظة، باستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وشدد محافظ أسيوط على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء بصفة فورية، تحت الإشراف المباشر لرؤساء المراكز والأحياء، فضلًا عن التنسيق مع مديرية الزراعة ومسؤولي حماية الأراضي لمنع أي تعديات فى مهدها، حفاظاً على رقعة الأرض الزراعية ومنع تبويرها لتوفير الأمن الغذائي، والتوسع في زراعة محاصيل جديدة تساهم في زيادة الأمن الغذائي.

وفى سياق متصل، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة القوصية، برئاسة هويدا شافعي بدوي رئيس المركز، حملة مكبرة بمشاركة مسؤولي أملاك الدولة والإدارة الهندسية بالمركز.

واستهدفت الحملة إزالة 5 حالات تعدٍ على أراض زراعية وبعض مخالفات البناء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان محافظ أسيوط قد ترأس العديد من حملات ازالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بقرى ومراكز المحافظة، إضافة إلى متابعته المستمرة وجولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية والوقوف على معدلات التنفيذ فى منظومة التصالح.

وجدد المحافظ مناشدته للمواطنين باستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح حتى نهاية مارس 2021، والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح طبقاً لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم.

وأكد أنه لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة، تنفيذا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالمضي قدمًا في ملف التصالح في مخالفات البناء، وتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات امام المواطنين.