صور.. تنفيذ 55 قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة بأسيوط

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط التصدي بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف وإحالة جميع المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة إلى النيابة العسكرية عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ" تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط التي شدد فيها على استمرار حملات الإزالات التي يتم شنها بمراكز وقرى المحافظة والمرور بصفة دورية ويومية على كافة نجوع وقرى ومراكز وأحياء المحافظة.

وفى سياق متصل ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة حملة لاستهداف وإزالة المخالفات والتعديات بمركز القوصية بمشاركة هويدا شافع رئيس مركز ومدينة القوصية ومسؤولي أملاك الدولة والجمعيات الزراعية وقوات الأمن للتصدي بكل قوة وحسم للبناء العشوائي حيث استهدفت إزالة 31 قرار لبعض مخالفات البناء وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

كما جرى تنفيذ 24 قرار إزالة لتعديات على 39 فدان بالإضافة إلى 2110 متر على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركز ساحل سليم.