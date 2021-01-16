رئيس التحرير

محمود مسلم

سجن عامل ومزارع 6 سنوات لاتجارهما في المخدرات وحيازة الأسلحة بقنا

كتب:

رجب آدم
03:29 م | السبت 16 يناير 2021
جنايات قنا

جنايات قنا

قضت محكمة جنايات قنا، اليوم، بمعاقبة مزارع وعامل بالسجن المشدد 6 سنوات، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحه نارية وذخائر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي، وشريف عفت مصطفى، وأحمد عبدالحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد حسنى.

تعود أحداث القضية ليوم 12 ديسمبر 2019، عندما وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات، بقيام كل من جهلان  محمد علي، 31 سنة، مزارع، ومقيم بقرية البراهمة بمركز قفط، ومصطفى طه، 34 سنة، عامل، ومقيم بقرية أبنود بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتهما كمية من المخدرات بأحد المنازل، وإعادة توزيعها على عملائهما.

وبناء على هذه المعلومات، أُعدت الأكمنة حول المنزل، وفور خروجهما  تم ضبطهما وبحوزتهما 34 قطعه من نبات الحشيش المخدر، و200  قرص ترامادول، بالإضافة إلى حيازتهما فردين روسي وعدد من الطلقات النارية.

وحُرر محضر حينها بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، وأحيلت القضية لجنايات قنا.

اقرأ المزيد:

ضبط 219 قضية مخدرات وتنفيذ 78 ألف حكم قضائي في يوم واحد

ضبط 2 كيلو مخدرات «شابو وحشيش» بحوزة 5 أشخاص في سوهاج

ضبط 245 قضية مخدرات وتنفيذ 79 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

زواجه الشهر المقبل.. «بيشوي» عثروا على جثته منتفخة بسبب جرعة مخدرات

دولة أوربية تمنع تقديم الحشيش للزوار: لا نريد متعاطي مخدرات

ضبط 9 تجار مخدرات غسلوا 115 مليون جنيه في العقارات والسيارات