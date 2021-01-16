سجن عامل ومزارع 6 سنوات لاتجارهما في المخدرات وحيازة الأسلحة بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، اليوم، بمعاقبة مزارع وعامل بالسجن المشدد 6 سنوات، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحه نارية وذخائر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي، وشريف عفت مصطفى، وأحمد عبدالحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد حسنى.

تعود أحداث القضية ليوم 12 ديسمبر 2019، عندما وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات، بقيام كل من جهلان محمد علي، 31 سنة، مزارع، ومقيم بقرية البراهمة بمركز قفط، ومصطفى طه، 34 سنة، عامل، ومقيم بقرية أبنود بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتهما كمية من المخدرات بأحد المنازل، وإعادة توزيعها على عملائهما.

وبناء على هذه المعلومات، أُعدت الأكمنة حول المنزل، وفور خروجهما تم ضبطهما وبحوزتهما 34 قطعه من نبات الحشيش المخدر، و200 قرص ترامادول، بالإضافة إلى حيازتهما فردين روسي وعدد من الطلقات النارية.

وحُرر محضر حينها بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، وأحيلت القضية لجنايات قنا.