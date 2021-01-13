زواجه الشهر المقبل.. «بيشوي» عثروا على جثته منتفخة بسبب جرعة مخدرات

قصة مأسوية شهدتها محافظة قنا، إثر العثور على جثة شاب في الثلاثينيات من عمره، منتفخة وعلى وشك الانفجار داخل شقة سكنية كان يعدها لتكون مسكنا للزوجية بمنطقة عزبة حامد في مدينة قنا.

الشاب بيشوي غطاس، 32 عامًا، من سكان مدينة قنا، استأجر شقة بإحدى العمارات الجديدة في مدينة قنا، وكان يعمل على تجهيزها للزواج المقرر خلال الشهر المقبل، واعتاد على السهر بمسكنه الجديد حتى ينتهي من تجهيزه.

غاب بيشوي، لمدة يومين ما دفع أفراد أسرته إلى الاستعانة بأحد أقاربهم والذهاب إلى شقته في عزبة حامد بمدينة قنا للاطمئنان عليه، خاصة بعد عدم رده على هاتفه المحمول، وعندما وصل إلى الشقة لم يرد أحد.

وبحسب شهود عيان من جيرانه في المنطقة، ظل قريبه يطرق الباب دون مجيب، ما دفعه إلى فتح باب الشقة بالقوة، ليفاجأ بوفاة بيشوي وجثته في حالة انتفاخ وبجواره بقايا طعام و«سرنجة».

مديرية أمن قنا أعلنت كشف غموض العثور على جثة شاب داخل شقته بمنطقة عزبة حامد التابعة لبندر قنا، بسبب تناوله جرعة مخدرات زائدة، وكشفت تحريات المباحث برئاسة الرائد محمد إيهاب، رئيس مباحث بندر قنا، والنقيب بسام حمزة، معاون أول مباحث، والنقيب محمد جمال معاون مباحث، أن حقنة مخدرات وراء جثة عزبة حامد، حيث توفي بيشوي مساء أمس، وتم العثور عليه من قبل أحد أقاربه في حالة انتفاخ، وتبين من تقرير الطب الشرعي أن جرعة مخدرات زائدة كانت سببًا في وفاته.

وقال مصدر أمني، إنه جاري تحليل المخدرات التي تناولها المتوفي لمعرفة نوعيتها لاستكمال التحقيقات في الجريمة، لافتًا إلى استجواب أهله لمعرفة إذا ما كان يتعاطى مخدرات من عدمه.

وكان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا، بالعثور على جثة «بشوي.أ. غطاس»، 32 عاما، داخل شقته بمنطقة عزبة حامد ببندر قنا، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قنا العام، وحرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.