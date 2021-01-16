«عنيك في عنينا» توقع الكشف علي عيون 530 مواطن بالبحيرة «صور»

أطلقت مبادرة «عنيك فى عنينا»، التى تنفذها مؤسسة «صناع الخير» للتنمية بالتعاون مع «أوركيديا» للصناعات الدوائية، وتحت رعاية مجلس الوزراء قافلة طبية للكشف عن أمراض العيون بقرية الشوكة مركز دمنهور محافظة البحيرة ، حيث قامت بالكشف على 530 من أهالي القرية.

مبادرة عنيك في عنينا

وقال هاني عبد الفتاح، المديرالتنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، إن مبادرة عنيك فى عنينا لاقت قبولاً واستحساناً من أهالي القرية الذين أقبلوا عليها لإجراء الكشف الطبي، حيث قامت القافلة بتقديم خدمات الكشف المجاني وتوزيع العلاج وتحديد الحالات التي تحتاج تدخلات جراحية من خلال فريق من أمهر وأشهر أطباء العيون.

مشيرا إلى أن القافلة الطبية بقرية الشوكة بالبحيرة تم فيها توقيع الكشف على عيون 530 مواطنين، وتوزيع أدوية لـ456 حالات، وأخذ مقاييس 150 نظارات طبية، وتحويل 140 مواطنًا لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة.

اجراء العمليات الجراحية

ومن جانبها، قالت الدكتورة شيماء صبري، المدير التنفيذي لمبادرة عنيك في عنينا، إن المبادرة تقدم خدماتها بشكل كامل من توقيع الكشف وعمل النظارات وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان تمامًا، لافتة إلى أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر على مسببات العمى مثل المياه البيضاء والمياه الزرقاء وعتامة القرنية وضعف الإبصار وغيرها، وتنفذ من خلال قوافل طبية تجوب قرى ومراكز مصر، وتستمر المبادرة فى تنفيذ هدفها الأساسي وهو القضاء على مسببات العمى.

يذكر أن مؤسسة صناع الخير واوركيديا للصناعات الدوائية قدموا خدمات متعددة لحماية عيون الأهالي بقري محافظة البحيرة المختلفة من بينها تنظيم عدد كبيرمن قوافل عنيك في عنينا ورفع كفاءة أجهزة تشخيص بمستشفي رمد دمنهور.

وقامت مؤسسة صناع الخير بالعديد من الجهود في مبادرة عنيك وعنينا على مستوى مختلف المحافظات، حيث تقدم خدماتها بشكل كامل من توقيع الكشف وعمل النظارات وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء.