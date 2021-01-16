عقوبات متوقعة لـ«قمصان» مدعي الإصابة بالسرطان: تصل إلى السجن

شغلت قضية محمد قمصان، مدعي الإصابة بالسرطان، مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد القبض عليه واعترافه أمام النيابة العامة بأنه كان يدعي المرض؛ بغرض الشهرة وزيادة متابعيه، وجمع الأموال على هيئة تبرعات، ما دفع بعض الأشخاص إلى تقديم البلاغات ضده بإدعاء الإصابة، والتأثير السلبي على مرضى السرطان الحقيقيين.

قانوني: أفعال «قمصان» تشكل جريمة يعاقب عليها أكثر من مادة في القانون

وفي هذا الشأن، قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إنه على الرغم من أن النص الإجرامي ثابت والجريمة متطورة، وهو ما أظهر بعض الجرائم التي ليس لها نص تجريم صريح في القانون، مضيفا: «هناك بعض المواد التي تسمح للقاضي إدخال تلك الأفعال الإجرامية تحت مظلة عقابها»، مشيرًا إلى أن فعل «قمصان» يشكل جريمة في جميع الأحوال.

وأوضح «السعداوي» لـ«الوطن» أن هناك عدة قانونية تقع أفعال «قمصان» تحت عقوبتها، من بينها المادة 25 من قانون 175 سنة 2015، الذي حافظ على قيم المجتمع، وعاقب على نشر أي أخبار أو إشاعات كاذبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، أو الغرامة المالية من 50 إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اعتدى على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع، وهو ما فعله المذكور.

وأشار أستاذ القانون الجنائي، إلى أن المادة 188 من قانون العقوبات، تنص على الحبس مدة لا تزيد عن سنة، وغرامة مالية من 5 إلى 20 ألف جنيها، وذلك في حالة نشر الأخبار الكاذبة بسوء قصد، أو البيانات، أو بث الشائعات الكاذبة، أو الأوراق المصطنعة، أو المزورة، أو المنسوبة كذبًا إلى الغير، بهدف إثارة الفزع بين المواطنين.

وتقدمت هند عجور، ببلاغ ضد محمد قمصان، لإدعائه الإصابة بالسرطان، وبث مشاعر الروح السلبية والإحباط بين المحاربين الحقيقيين للمرض الخبيث، مضيفة خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان،: «كان بيقول للمرضى إن العلاج مفيهوش أمل، وبيديهم طاقة سلبية كبيرة».